Argentina garante acesso a US$ 5 bilhões da China com renovação de linha de swap

A Argentina conseguiu acesso a US$ 5 bilhões da China em um acordo anunciado nesta quinta-feira, 10.

Em registro no X, o Banco Central da Argentina disse que os países estenderam seu swap cambial bilateral de longa data por mais um ano, permitindo que a Argentina receba mais US$ 5 bilhões do Banco Popular da China - o equivalente a 35 bilhões em yuans, moeda chinesa, também conhecida como renminbi - até meados de 2026.