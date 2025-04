Abalados após derrotas na Champions, Bayern e Dortmund duelam pela 29ª rodada da Bundesliga

Bayern de Munique-Borussia Dortmund, o 'Klassiker' do futebol alemão, é uma das partidas mais importantes do futebol europeu. Porém, nesta 29ª rodada da Bundesliga, eles chegam separados por uma enorme diferença de pontos na classificação e com o moral baixo devido às derrotas na Liga dos Campeões.

Líder da Bundesliga, o clube bávaro parece pronto para se reencontrar com a glória nacional após um ano em branco, no qual o Bayer Leverkusen surgiu como seu novo rival. Enquanto isso, o Borussia Dortmund chegou à final da Liga dos Campeões em 2024, mas sua campanha na Bundesliga continua irregular desde o final da temporada de 2023, quando o título escapou por entre seus dedos na última rodada.

Quando a bola rolar na Allianz Arena no sábado, haverá uma distância de 27 pontos entre Bayern e Dortmund, o que inevitavelmente torna o duelo menos atraente... ainda mais considerando que ambos estarão com as mentes focadas no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Bayern de Munique visitará a Inter de Milão na quarta-feira, abalado após a derrota por 2 a 1 sofrida no jogo de ida, enquanto o Borussia Dortmund espera um milagre na terça-feira diante de sua "Muralha Amarela" no Westfalenstadion para reverter a dura goleada de 4 a 0 sofrida em Barcelona.

Mas, embora o 'Klassiker' tenha um sabor mais insosso do que o normal, a briga por vagas europeias manterá a emoção do fim de semana.

O RB Leipzig (5º, 45 pontos) abrirá a rodada na sexta-feira em Wolfsburg (12º) com a oportunidade de entrar provisoriamente no 'Top 4'. O Mainz (4º, 46 pts) vai enfrentar no sábado o Hoffenheim (14º) e o Eintracht Frankfurt (3º, 48 pts) receberá o Heidenheim (16º) no domingo, com o objetivo de permanecer na zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Por sua vez, já eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen (2º, 62 pts) tem a oportunidade neste sábado de ficar provisoriamente a três pontos do líder Bayern (68 pts) se vencer em casa o Union Berlin (13º). Um triunfo da equipe do técnico Xabi Alonso reacenderia suas esperanças de título... e o interesse no 'Klassiker'.

--- Programação da 29ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Wolfsburg - RB Leipzig

- Sábado:

(10h30) Bayer Leverkusen - Union Berlin

Bochum - Augsburg

Holstein Kiel - St Pauli

Hoffenheim - Mainz

B. Mönchengladbach - Freiburg

(13h30) Bayern de Munique - Borussia Dortmund

- Domingo:

(10h30) Stuttgart - Werder Bremen

(12h30) Eintracht Frankfurt - Heidenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 68 28 21 5 2 81 27 54

2. Bayer Leverkusen 62 28 18 8 2 63 34 29

3. Eintracht Frankfurt 48 28 14 6 8 55 42 13

4. Mainz 46 28 13 7 8 46 32 14

5. RB Leipzig 45 28 12 9 7 44 35 9

6. B. Mönchengladbach 44 28 13 5 10 45 41 4

7. Freiburg 42 28 12 6 10 38 44 -6

8. Borussia Dortmund 41 28 12 5 11 52 43 9

9. Stuttgart 40 28 11 7 10 51 44 7

10. Werder Bremen 39 28 11 6 11 45 53 -8

11. Augsburg 39 28 10 9 9 31 39 -8

12. Wolfsburg 38 28 10 8 10 49 42 7

13. Union Berlin 33 28 9 6 13 26 40 -14

14. Hoffenheim 27 28 6 9 13 34 52 -18

15. St Pauli 26 28 7 5 16 23 34 -11

16. Heidenheim 22 28 6 4 18 32 53 -21

17. Bochum 20 28 5 5 18 28 59 -31

18. Holstein Kiel 18 28 4 6 18 39 68 -29

./bds/bur-dam/pm/aam

© Agence France-Presse