5 frutas para consumir no pré e pós-treino que ajudam a se exercitar melhor

Quem faz atividade física, seja iniciante ou profissional, precisa de uma alimentação diferenciada. Uma dieta errada pode causar impacto negativo na velocidade, energia e na recuperação dos músculos no período pós-treino.

Veja abaixo algumas frutas que podem ajudar a melhorar seu desempenho.

1. Lichia: para um lanche rápido no pré-treino

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Além de ser leve, a fruta é rica em carboidratos, que fornecem uma forma de energia rápida e de fácil digestão. De quebra, também contém polifenóis, que ajudam a manter seu coração forte.

2. Tâmaras: considere se for fazer um treino longo

Imagem: iStock

Opção perfeita de petisco por ser rica em carboidratos e excelente fonte de potássio, bem importante para manter o equilíbrio dos líquidos e eletrólitos no corpo, que costumamos perder por conta do suor.

3. Pêssego: afasta o risco de ter desidratação

Imagem: iStock

A desidratação é uma das maiores causas de fadiga em exercícios prolongados. Como a perda de 2% de líquido pode causar uma queda de 20% na energia, consumir um alimento com alto teor de água, como um pêssego maduro, é uma boa maneira de repor fluídos.

4. Ameixa: ajuda a combater a anemia

Imagem: iStock

A fruta é uma ótima opção por ser muito rica em ferro, fundamental na formação dos glóbulos vermelhos. Também contém ácido málico e vitamina C, que auxiliam na absorção do mineral.

5. Goiaba: turbina o sistema imunológico

Imagem: iStock

Possui quatro vezes mais vitamina C e 70 vezes mais fibras do que uma laranja, sendo uma ótima opção para reforçar o sistema imunológico. Isso é importante porque quem se exercita com regularidade queima suas reservas antioxidantes mais rápido.

Outras recomendações

O ideal é ingerir proteína depois do treino, junto com o carboidrato. Se a pessoa treina de manhã, pode tomar um suco de frutas antes e, depois da prática, fazer o café da manhã habitual, com uma vitamina de leite com aveia e fruta, ou pão integral com queijo ou ovos Lia Buschinelli, nutricionista

Para quem pratica atividades físicas à noite, o ideal é fazer a refeição do jantar depois do treino. "Arroz, batata, carne, frango, ovos, salada, legumes são boas opções combinadas para quem deseja aumentar a massa muscular. E, claro, se o objetivo é emagrecer, não adianta fazer um pratão depois. Podem-se consumir os mesmos alimentos, porém em quantidades moderadas", diz Buschinelli.

A nutricionista Andressa Campos Ferreira reforça que é necessário haver um consumo consciente e equilibrado de alguns grupos alimentares, independentemente do tipo de treino. "A dieta diária precisa conter alimentos energéticos (carboidratos), reguladores (frutas, legumes e verduras) e construtores (proteínas)", afirma ela.

* Outra fonte consultada: livro "Alimentos para quem pratica atividade física", de Sarah Owen. Com informações de reportagens publicadas em 14/04/2018 e 04/11/2019