Tarifas comerciais de Trump entram em vigor e China retalia

Por Joe Cash e Philip Blenkinsop e Doina Chiacu

PEQUIM/BRUXELAS/WASHINGTON (Reuters) - A China adotará tarifas de 84% sobre os produtos norte-americanos a partir de quinta-feira, acima dos 34% anunciados anteriormente, informou o Ministério das Finanças nesta quarta-feira, no mais recente ataque em uma guerra comercial global desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As tarifas "recíprocas" de Trump sobre dezenas de países entraram em vigor nesta quarta-feira, incluindo taxas de 104% sobre produtos chineses. A União Europeia também está preparando suas próprias medidas de retaliação para o final desta quarta.

As tarifas de Trump - que, segundo ele, têm como objetivo acabar com os déficits comerciais dos EUA com muitos países - derrubaram uma ordem comercial global em vigor há décadas, aumentando os temores de recessão e eliminando trilhões de dólares do valor de mercado de grandes empresas.

Os mercados globais sofriam um baque nesta sessão, quando as tarifas de 104% de Trump sobre a China entraram em vigor, e uma venda selvagem dos títulos dos EUA provocou temores de que os fundos estrangeiros estivessem fugindo dos ativos norte-americanos.

Os mercados caíram ainda mais depois que a China retaliou. As ações europeias ampliaram as perdas. Os preços do petróleo caíram para mínimas ainda mais profundas de quatro anos e os futuros dos índices acionários dos EUA recuaram acentuadamente.

Ao anunciar suas novas tarifas, o Ministério das Finanças da China afirmou em um comunicado: "A escalada de tarifas dos EUA sobre a China é erro em cima de erro, que infringe seriamente os direitos e interesses legítimos da China e prejudica seriamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras."

Pequim também impôs restrições a 18 empresas norte-americanas, principalmente em setores relacionados à defesa, somando-se às cerca de 60 empresas dos EUA punidas pelas tarifas de Trump.

QUEDA DE BRAÇO

A iniciativa da China de impor tarifas retaliatórias de 84% é uma proposta perdedora para Pequim, disse o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

"Acho lamentável que os chineses não queiram negociar, pois são os piores infratores no sistema de comércio internacional", disse ele à Fox Business Network.

Esta semana já havia levado uma volatilidade aos mercados semelhante a eras de crise, eliminando trilhões de dólares do valor das ações e afetando as commodities e os mercados emergentes.

Os Treasuries também foram afetados pela turbulência do mercado e tiveram grandes perdas, em um sinal de que os investidores estão se desfazendo até mesmo de seus ativos mais seguros, e o dólar, um tradicional ativo seguro, tinha desvalorização em relação a outras moedas importantes.

"Os EUA e a China estão presos em uma queda de braço cara e sem precedentes, e parece que ambos os lados não estão dispostos a recuar", disse Ting Lu, economista-chefe do Nomura para a China.

Trump quase dobrou as tarifas sobre as importações chinesas, que haviam sido fixadas em 54% na semana passada, em resposta às contratarifas anteriores de Pequim.

A Casa Branca não fez comentários imediatos sobre a última medida de retaliação da China.

Mais cedo nesta quarta-feira, a China chamou seu superávit comercial com os Estados Unidos de inevitável e alertou que tem a "determinação e os meios" para seguir com a luta se Trump continuasse a atacar os produtos chineses.

A moeda chinesa enfrentou uma forte pressão de queda, com o iuan offshore atingindo mínimas recordes devido às tarifas. Mas fontes disseram à Reuters que o banco central pediu aos principais bancos estatais que reduzissem as compras de dólares e que não permitiria quedas acentuadas do iuan.

Desde que Trump divulgou suas tarifas em 2 de abril, o S&P 500 sofreu sua maior perda desde a criação do índice de referência dos EUA na década de 1950.

Trump ignorou as perdas no mercado e ofereceu aos investidores sinais mistos sobre a permanência das tarifas no longo prazo, descrevendo-as como "permanentes", mas também afirmando que elas estão pressionando outros líderes a pedir negociações.

"Estou lhe dizendo, esses países estão nos ligando, beijando minha bunda", disse Trump em um evento republicano na terça-feira em Washington.

"Eles estão morrendo de vontade de fazer um acordo. 'Por favor, por favor, senhor, faça um acordo. Eu farei qualquer coisa, eu farei qualquer coisa, senhor'", disse Trump, imitando um líder estrangeiro.

Nesta quarta-feira, ele disse em sua plataforma Truth Social: "Este é um ótimo momento para transferir sua empresa para os Estados Unidos da América".

(Texto de Joseph Ax, John Geddie, Ingrid Melander)