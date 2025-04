Rússia afirma que EUA se considera fora das 'normas' do direito econômico internacional

A Rússia criticou nesta quarta-feira (9) a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas elevada a muitos países, especialmente contra a China, uma estratégia que mostra que Washington acredita que está fora das "normas" do direito econômico internacional.

"A última decisão tarifária da Casa Branca (...) viola as regras fundamentais da OMC [Organização Mundial do Comércio] e mostra que Washington não se considera vinculado às normas do direito comercial internacional", criticou a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.

A guerra comercial entre Washington e Pequim é "preocupante" porque envolve "as duas principais economias mundiais", acrescentou.

Nesta quarta-feira entraram em vigor as novas tarifas dos Estados Unidos, incluindo uma sobretaxa de 104% sobre os produtos da China, que disse ter "recursos abundantes e uma vontade firme" para enfrentar as medidas.

Diante do temor de uma guerra comercial em larga escala e de suas consequências para a economia, as Bolsas na Ásia e na Europa voltaram a operar no vermelho nesta quarta-feira.

bur/abx/es/pc/zm/fp

© Agence France-Presse