Região litorânea do Equador atingida pela violência vira foco de candidatos à Presidência

Por Alexandra Valencia e Yury Garcia

GUAYAQUIL/QUITO (Reuters) - Os dois candidatos que disputam a Presidência do Equador no segundo turno deste domingo concentraram suas energias nas populosas províncias costeiras, onde os eleitores pedem ações para combater a crescente violência relacionada às drogas.

O atual presidente, Daniel Noboa, intensificou as operações de segurança e as ajudas econômicas depois de perder as sete províncias -- incluindo Guayas, onde fica a maior cidade do Equador, Guayaquil -- para a rival esquerdista Luísa González no primeiro turno de fevereiro.

González prometeu programas sociais ambiciosos, bem como melhorias na segurança.

Noboa, um herdeiro empresarial de 37 anos, foi eleito em 2023 para cumprir o restante do mandato de seu antecessor, com a promessa de combater as gangues de drogas que assolaram o outrora plácido país sul-americano. Ele diz que ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discutiram a segurança quando se encontraram informalmente no mês passado.

Em fevereiro, Noboa ficou nacionalmente apenas 16.746 votos à frente de González, um resultado inesperadamente apertado, pois os eleitores expressaram frustração com sua falta de progresso em questões de segurança.

"No litoral, estamos votando em Luísa (González) porque Noboa supostamente tinha muitos planos para combater o crime e não os realizou", disse a estudante de Guayaquil, Gabriela Pogyo, que disse que sua família foi assaltada por uma gangue que exigiu US$5.000.

"Agora vejo que González tem propostas, mas elas não são muito atraentes, tenho medo de que aconteça a mesma coisa", disse a jovem de 19 anos.

O presidente intensificou sua repressão ao crime e sua abordagem de lei e ordem desde a votação, destacando 100.000 soldados e policiais em todo o país, reativando acordos de cooperação militar com os Estados Unidos, destruindo moradias que, segundo ele, estavam sendo usadas para a distribuição de drogas em áreas violentas e fechando um acordo para que o fundador da Blackwater, Erik Prince, preste consultoria sobre segurança.

Ao mesmo tempo, ele procurou promover sua boa fé social, distribuindo pagamentos a pessoas afetadas por um derramamento de óleo, pequenas empresas atingidas por enchentes, bem como estudantes, policiais e militares.

Ele disse que precisa de mais tempo para implementar seu plano de segurança "Phoenix" e que os destacamentos militares, as sentenças mais severas e as prisões de líderes de gangues reduziram as mortes violentas em 15% no ano passado.

"Não perderemos o país, nós o defenderemos até a morte, até o último segundo", disse Noboa aos apoiadores no domingo, na cidade de Balzar, em Guayas. "Para os incrédulos que não acreditam que podemos fazer as coisas bem, precisamos mostrar-lhes ação, obras públicas e progresso."

González afirmou que combaterá o crime com a contratação de 20.000 policiais, implantando tecnologia contra a lavagem de dinheiro e enviando milhares de assistentes sociais voltados para a paz a bairros violentos para ajudar a criar empregos e manter as crianças, muitas vezes recrutadas por gangues, na escola.

"Eles nos disseram que o Plano Phoenix resolveria tudo, mas mentiram. Hoje o Equador está entre os países mais perigosos do mundo, saímos às ruas e sentimos o perigo", disse González em um vídeo publicado nas mídias sociais. "Mas sabemos como mudar isso: quando a dignidade aumenta, o crime diminui."

Lidar com o alcance cada vez maior do tráfico de drogas e da insegurança tem sido uma questão fundamental para os políticos latino-americanos nos últimos anos, do Chile à Argentina, de El Salvador à Costa Rica.

A luta de Noboa pode ser um sinal de que o foco em políticas puramente rígidas pode não ser sempre uma estratégia vencedora.

Os pesquisadores dizem que qualquer um dos candidatos - que também se enfrentaram na eleição de 2023 - pode vencer.

"As pessoas não serão convencidas facilmente, elas querem e esperam resultados", disse Francis Romero, pesquisador da Click Research.

Ainda há pouco espaço para González ou Noboa aumentarem o apoio, disse Romero.

No entanto, qualquer incidente grave de segurança antes da votação poderia aumentar o apoio a Noboa se ele puder reagir de forma eficaz, disse o analista político e professor da Universidade das Américas, Cristian Carpio.

O ministro do Interior do Equador advertiu que as gangues intensificarão os ataques antes do dia da eleição.