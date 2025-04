O que suas roupas dizem sobre você? Cores influenciam o comportamento

Você já parou para pensar como a roupa que escolhe para vestir pode influenciar seu humor, autoconfiança e até mesmo seu comportamento ao longo do dia? Muito além de uma simples escolha estética ou funcional, o vestuário tem um impacto direto sobre o nosso emocional.

As cores, os tecidos, o caimento e até o simbolismo das peças podem despertar sensações variadas: conforto, poder, segurança, leveza, criatividade. E a forma como nos vestimos também pode refletir como nos sentimos. Em dias mais introspectivos, por exemplo, tendemos a escolher tons neutros e roupas confortáveis, enquanto momentos de autoconfiança ou entusiasmo costumam nos levar a optar por cores vibrantes e estilos mais expressivos.

Costuma usar muita roupa preta?

O preto é uma das cores mais populares no vestuário, valorizado por sua versatilidade, elegância e discrição. No entanto, sua escolha vai além do que prega a moda: pode refletir aspectos emocionais e comportamentais.

Pessoas que preferem o preto tendem a querer passar despercebidas, seja por traços de introversão ou insegurança com a própria imagem. Ao mesmo tempo, essa cor transmite subjetivamente uma imagem de sofisticação e mistério, frequentemente associada à criatividade, rebeldia e até mesmo ao poder. Também pode revelar uma postura mais reservada e individualista.

Cada pessoa tem sua percepção

Taylor Swift escolheu um vestido vermelho e cheio de brilho para o tapete do Grammy 2025 Imagem: Frazer Harrison/Getty Images

O significado das cores está muito ligado ao que aprendemos ao longo da vida. Algumas associações são culturais e compartilhadas por grupos, enquanto outras são mais pessoais, influenciadas por nossa personalidade, humor e experiências. Por isso, a forma como enxergamos as cores pode variar bastante de pessoa para pessoa.

O vermelho, por exemplo, é uma cor intensa e cheia de significados. Pode causar desconforto quando usada em excesso, especialmente em ambientes com muita luz ou onde se espera relaxamento, como quartos. Por outro lado, em um vestido de festa, pode transmitir elegância e sensualidade. Ainda assim, nem todos veem essa cor da mesma forma. Para alguns, pode parecer agressiva ou vulgar, associada a sentimentos negativos como raiva. Para outros, pode simbolizar paixão, coragem ou amor.

Cuidado com estereótipos e preconceitos

Usar diferentes cores nas roupas do dia a dia pode trazer benefícios, como melhorar a autoestima, transmitir boas sensações e até ajudar em situações como entrevistas de emprego. Por exemplo, cores quentes como vermelho, amarelo e laranja costumam passar uma ideia de energia e extroversão. Já cores frias, como azul, verde e cinza, transmitem calma, confiança e discrição.

Saber disso pode ser útil na hora de se vestir, mas é importante entender que a cor da roupa, sozinha, não define exatamente quem a pessoa é, nem garante que ela vai alcançar certos objetivos. Uma pessoa pode escolher usar preto, por exemplo, por estar triste, mas também pode ser apenas uma preferência pessoal, sem ligação com o estado emocional.

*Com informações de reportagens publicadas em 26/02/2022 e 01/10/2024