Microfone de lapela promete captar áudio sem ruído: 'Melhor investimento'

O Guia de Compras UOL encontrou o microfone lapela Lark M2, que promete captar o áudio com qualidade e reduzir ruídos do som ambiente. O produto é compatível com celulares Android e iOS a partir da linha 15, além de câmeras e computadores.

Segundo o fabricante, o microfone sem fio tem uma bateria com duração de até 30 horas. Confira as informações deste produto e as principais impressões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o microfone de lapela?

Promete transmissão de áudio sem fio com alcance de até 1000 ft -- ou 304,8 metros (em áreas abertas sem obstáculos);

Taxa de amostragem de áudio de 48 kHz e 24 bits, que captura com precisão

Precisão em cada detalhe do som com 70dB de SNR (relação sinal-ruído), sem ruídos de interferência;

Suporta um nível máximo de pressão sonora de 115dB, ideal para gravar em ambientes com sons agudos;

Através do aplicativo LarkSound é possível ajustar a intensidade e ativar/desativar o cancelamento de ruído;

Receptor de microfone se conecta ao dispositivos de gravação com um plugue direto;

É compatível com Android, iPhone 15 e superior, câmeras de ação e computadores;

Bateria com autonomia de 30 horas;

Indicado para cineastas, criadores de conteúdo e podcasters.

O que diz quem comprou?

Com mais de quatro mil avaliações na Amazon, esse produto tem nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores afirmam que o microfone tem uma boa qualidade na captação do som, bateria de longa duração e redução dos ruídos.

Maravilhoso. Bateria demora pra descarregar, eu uso tranquilamente por várias horas e até dias. Áudio muito nítido e com ótima recepção no iPhone. Gostei muito. O melhor mesmo. Vale a pena. Lucas Luiz

Simplesmente meu melhor investimento. Crio vídeos narrados com qualidade e eficiência. Além da bateria durar muito. Letícia Lins

Amei o produto e chegou uma semana antes do previsto para entrega. Comprei esse microfone para usar na produção dos meus vídeos, e tenho certeza de que ele é o ideal. Veio com todos os acessórios corretamente e o áudio dele é maravilhoso, recomendo demais. Yasmin Brossi

Os microfones funcionam muito bem, tanto no computador como no celular. O supressor de ruído funciona muito bem também e realmente reduz sons do ambiente (inclusive latidos de cachorros). As pessoas que estão em uma videoconferência também confirmam que a qualidade do som com o microfone melhora muito a qualidade do som. Acho que é o mais próximo de um microfone profissional. Francisco

Pontos de atenção

Há também alguns consumidores que reclamam da bateria e da redução de ruídos, além de casos que, após algum tempo de uso, o conector parou de funcionar. Confira os comentários avaliativos:

Criei tanta expectativa no microfone e simplesmente, quando chegou, a bateria veio com problema. Está com defeito. Ao carregar, ele aparece carregando mas não carrega de fato, já deixei por dias e nada. Eu tiro da tomada, e ele já aparece vermelho para carregar. Isadora

Deu defeito antes de cinco meses de uso. Simplesmente, o conector parou de funcionar. Jamille Avelino Gomes

Gosto muito da bateria que parece nunca acabar, mas deixou a desejar um pouco em relação aos ruído externos que a propaganda fala que não iria aparecer no áudio. O som externo aparece sim mas é muito distorcido. Juci

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.