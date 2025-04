Matic, do Lyon, diz que Onana é "um dos piores goleiros da história do United"

"Um dos piores goleiros do Manchester United": o meio-campista sérvio Nemanja Matic, do Lyon, respondeu ao goleiro camaronês André Onana, que havia dito na terça-feira que os 'Red Devils' são "muito melhores" que o Lyon.

"Para dizer algo assim, é preciso estar bem coberto", declarou o sérvio nesta quarta (9), a um dia da partida de ida das quartas de final da Liga Europa.

"Se David de Gea, Peter Schmeichel ou Edwin van der Sar [ex-goleiros do Manchester United] tivessem dito isso, eu teria me questionado. Mas quando você é estatisticamente um dos piores goleiros do Manchester United na história moderna, é preciso ter cuidado com o que diz", disse Matic, jogador do United de 2017 a 2022.

"Pelo menos eu levantei troféus com o melhor time do mundo. Outros não podem dizer o mesmo", respondeu Onana em sua conta no X. André Onana, que venceu a Copa da Inglaterra no ano passado, estava se referindo às três finais que Matic perdeu pelo United: a Supercopa da Europa em 2017, a FA Cup em 2018 e a Liga Europa em 2021.

"Eu jamais desrespeitaria outro time. Sabemos que amanhã [quinta-feira] será uma partida difícil contra um adversário forte", acrescentou Onana.

A troca de declarações começou no domingo, após o empate em 0 a 0 entre United e Manchester City.

"Acho que somos melhores que eles. Só precisamos entrar em campo e mostrar quem somos. Se entrarmos com uma mentalidade vencedora, se estivermos focados e unidos, e seguirmos o plano de jogo, venceremos a partida", afirmou o camaronês na ocasião.

