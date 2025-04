8 alimentos que é melhor manter longe de casa para não sabotar a dieta

Não tenha besteiras em casa. Essa é uma dica de ouro para quem deseja ter uma alimentação equilibrada, seja para emagrecer, seja para ter saúde.

Por mais focado que você seja na dieta, se tiver fácil acesso a guloseimas, mais cedo ou mais tarde vai acabar consumindo besteiras quando bater aquela fome fora de hora ou quando tiver um dia estressante e merecer uma "gostosura para compensar".

A seguir, mostramos oito alimentos que é melhor evitar ter em casa para não sabotar sua dieta.

Biscoitos recheados São ultraprocessados de baixo valor nutricional e altamente calóricos. Esses alimentos costumam ser cheios de açúcar e outros carboidratos refinados, além de gorduras vegetais. Por isso, são hiperpalatáveis, isto é, extremamente saborosos, e nós conseguimos consumir uma grande porção "sem perceber", exagerando na quantidade (e nas calorias).

Salgadinhos de pacote Têm a mesma lógica dos biscoitos recheados. Além de não fornecerem nutrientes para o organismo e serem hiperpalatáveis, contêm grande quantidade de sódio, nutriente que em excesso provoca inchaço e aumenta o risco de hipertensão.

Refrigerante A bebida tem calorias vazias, uma vez que não oferece benefícios nutricionais. A versão tradicional é rica em açúcar, sódio, corantes e saborizantes. Esse conjunto de elementos faz com que o refrigerante atrapalhe a perda de peso.

Macarrão instantâneo Também é um alimento cheio de calorias vazias, com ingredientes menos saudáveis que o "macarrão normal", por exemplo. Feito com farinha branca, gordura vegetal, conservantes químicos, saborizantes artificiais e corantes, é rico em carboidratos e não fornece quantidades significativas de vitaminas, minerais e fibras.

Bolinhos, sorvetes e chocolates Doces industrializados, de forma geral, costumam ter grande quantidade de açúcar adicionado, carboidratos e gordura vegetal. E saber que essas doçuras estão no armário ou no freezer pode ser bastante tentador, especialmente para quem tem fissura por uma sobremesa depois da refeição.

Sucos de caixinha Você já ouviu falar que suco de fruta pode ter tanto açúcar e calorias quanto um refrigerante? Pois isso é verdade e ocorre até mesmo nas versões 100% naturais, que contêm o açúcar naturalmente presente nas frutas. Logo, não é indicado consumir livremente esses alimentos quando se busca perder peso. Os refrescos e néctares em caixinha merecem ainda mais atenção, pois contêm açúcar adicionado, corantes, conservantes, aromatizantes etc.

Bebidas alcoólicas O álcool é um grande vilão do emagrecimento (e da saúde), por ser bastante calórico. Para se ter ideia, 1 grama de álcool tem 7 calorias, enquanto a mesma quantidade de proteínas ou carboidratos contém 4 calorias. Além disso, como o álcool é altamente tóxico, o organismo concentra esforços para metabolizar a substância e eliminá-la logo do corpo, "deixando de lado" a metabolização de carboidratos, por exemplo, que serão estocados como gordura corporal. A bebida ainda tende a aumentar o apetite e a busca por alimentos calóricos e pouco nutritivos, como frituras, doces e fast-food, especialmente no dia seguinte, quando bate a ressaca.

Produtos pré-prontos congelados Grande parte desses alimentos apresenta muito sódio, açúcar, óleos vegetais, gordura saturada, conservantes, aditivos químicos e outras substâncias prejudiciais à saúde. Eles geralmente são bastante calóricos e pobres nutricionalmente, o que não gera saciedade e faz com que você coma muito e logo tenha fome.

Confira na reportagem de VivaBem como trocar essas opções nada saudáveis por outras melhores.