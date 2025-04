Fed vê riscos de inflação mais alta e de crescimento mais lento para os EUA, mostra ata

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - Na reunião do mês passado, os formuladores de política monetária do Federal Reserve foram quase unânimes em afirmar que a economia dos EUA enfrentava riscos de inflação mais alta e crescimento mais lento, com algumas autoridades observando que "compensações difíceis" poderiam estar à frente do banco central dos EUA, de acordo com a ata da reunião.

A reunião de 18 e 19 de março foi realizada na esteira dos planos tarifários iniciais do governo Trump, que aumentaram a incerteza sobre as perspectivas econômicas e levaram os participantes a favorecer uma "abordagem cautelosa", podendo optar por manter as taxas de juros mais altas por mais tempo se a inflação persistisse, ou cortar as taxas se uma economia enfraquecida precisasse de atenção mais imediata.

"Os participantes avaliaram que a incerteza em relação às perspectivas econômicas havia aumentado, com quase todos os participantes vendo os riscos para a inflação como inclinados para cima e os riscos para o emprego como inclinados para baixo", de acordo com a ata divulgada nesta quarta-feira.

Alguns dos participantes da reunião "observaram (...) que o Comitê (Federal de Mercado Aberto) poderia enfrentar difíceis compensações se a inflação se mostrasse mais persistente enquanto as perspectivas de crescimento e emprego se enfraquecessem", disse a ata.

Os 19 formuladores de política monetária do Fed se reuniram antes de o presidente Donald Trump revelar, em 2 de abril, um conjunto de impostos de importação ainda mais agressivo e abrangente do que o anunciado antes da reunião de março.

Mesmo a partir desse ponto de vista mais limitado, as autoridades do Fed nessa reunião reduziram suas previsões de crescimento econômico, aumentaram suas perspectivas de inflação para 2025 e reduziram de três para dois o número de cortes de taxas de 0,25 ponto percentual projetados para este ano.

De forma igualmente significativa, as autoridades do Fed apontaram para o aumento da incerteza em relação aos planos políticos de Trump e seu possível impacto sobre a economia.

Em meados de março, antes da queda nos preços das ações que se seguiu aos anúncios de tarifas mais recentes de Trump, as autoridades do Fed já estavam preocupadas com os riscos de "uma reprecificação abrupta".

"Alguns participantes advertiram que uma reprecificação abrupta do risco nos mercados financeiros poderia exacerbar os efeitos de qualquer choque negativo na economia", diz a ata.

As medidas anunciadas por Trump desde a última reunião do Fed foram além do previsto, e as autoridades do banco central dos EUA, incluindo o presidente do Fed, Jerome Powell, disseram que as consequências provavelmente também serão maiores.

Em uma publicação em rede social no início da tarde de quarta-feira, Trump disse que estava pausando muitos dos novos impostos por 90 dias, embora não os impostos sobre as importações da China.

Os mercados acionários globais haviam caído drasticamente antes do último anúncio de Trump e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA haviam subido.