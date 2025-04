Definidos os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

09/04/2025 17h10

Além do 20 clubes classificados na etapa anterior, outros 12 times começarão a Copa do Brasil a partir da terceira fase: as oito equipes que disputam a Copa Libertadores deste ano (Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia) somadas a Cruzeiro (nono colocado no Brasileirão 2024), Santos (campeão da Série B 2024), Paysandu (campeão da Copa Verde 2024) e CRB (vice-campeão da Copa do Nordeste 2024).

Os times que competem a terceira fase da competição recebem R$ 2,3 milhões de premiação da CBF.