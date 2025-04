Natal cancelado? EUA não fazem pedidos de decoração à China após tarifas

Fabricantes chineses de decoração natalina já sentem os efeitos do aumento das tarifas de importação anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os pedidos de clientes dos EUA, cruciais para seus negócios, ainda não chegaram ou foram cancelados.

O que aconteceu

Os pedidos já deveriam ter começado a chegar neste período. No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre as importações chinesas em 104%, em meio a uma guerra comercial crescente.

Varejistas americanos dependem quase totalmente da China para decorações de Natal. Eles obtêm 87% dos produtos - com valor aproximado de US$ 4 bilhões - das fábricas chinesas, que também dependem do mercado americano, para onde vendem metade do que produzem.

Americanos devem ter dificuldade para encontrar decorações de Natal este ano. Ou então, terão que pagar muito mais por elas se conseguirem encontrá-las nas prateleiras.

Qun Ying, dono de uma fábrica de árvores de Natal artificiais em Jinhua, disse que nenhum de seus clientes americanos realizou encomendas. "Claro que se trata das tarifas. Em meados de abril, todos os pedidos normalmente são finalizados, mas agora... é difícil saber se algum pedido está chegando. Talvez os clientes americanos não comprem nada este ano'', disse à Reuters.

A empreendedora chinesa Jessica Guo disse que foi notificada por um importante cliente dos EUA de que está suspendendo um pedido de 3 milhões de yuans (US$ 408.191). "Meus colegas e eu dependemos das ordens dos EUA para sobreviver", relatou Guo. "Isso inevitavelmente afetará muitas pessoas. Ninguém poderá escapar."

Economistas avaliam que a guerra comercial reduzirá de 1 a 2 pontos percentuais do crescimento econômico chinês neste ano. Além disso, agravará os problemas de excesso de capacidade industrial, ameaçará empregos e alimentará ainda mais as forças deflacionárias.

Tarifas entram em vigor

A partir de hoje começa a valer, em caráter definitivo, os novos valores das taxas definidas pelo governo norte-americano. O Brasil segue com os mesmos 10%, enquanto a China passa a ter tarifas de 104%, após um novo aumento anunciado ontem.

Governo Trump criou dois tipos de sobretaxas. A política tarifária contra o mundo é dividida em tarifas abrangentes e tarifas recíprocas. As taxas abrangentes começaram a ser cobradas no sábado, enquanto as recíprocas valem a partir de hoje. Se mercadorias estiverem a caminho dos EUA, mas saíram antes da hora determinada, vão seguir as regras válidas até então.

China teve tarifa recíproca aumentada após retaliação. Originalmente, Trump havia determinado um total de 54% de taxas (20% em vigor desde fevereiro, mais 10% que começaram a valer no sábado e outros 24% previstos para hoje). Porém, como a China determinou na sequência uma retaliação de 34% aos produtos americanos, Trump "dobrou a aposta" e anunciou mais 50%, totalizando até 104% de taxas.

Em resposta, chineses informaram que retaliação de 34% subiu para 84%. O anúncio foi feito pelo Ministério das Finanças da China hoje.

*Com informações da Reuters