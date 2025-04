SP registra recorde de frio do ano; quando o calor volta?

A cidade de São Paulo registrou ontem a menor temperatura mínima do ano. Os termômetros marcaram 14,7°C na estação do Mirante de Santana, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na zona norte da cidade.

As informações foram compartilhadas pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. O frio, entretanto, não deve ganhar força. A temperatura sobe ao logo dos dias e hoje máximas já podem chegar aos 28°C.

Antes disso, a menor temperatura de 2025 tinha sido de 15,4°C no domingo, 6, pelo segundo dia consecutivo, pois no sábado, 5, fez 15,8°C na capital paulista. A menor máxima do ano ainda é de 20,7°C também no sábado. Os dados do Inmet foram apresentados pela Climatempo, na ocasião.

O primeiro fim de semana do mês de abril foi marcado por uma queda acentuada da temperatura e várias capitais no Centro-Sul do País registraram as menores temperaturas do ano.

Veja a previsão do tempo para SP, de acordo com a Meteoblue

Quarta-feira: entre 18ºC e 28ºC;

Quinta-feira: entre 19ºC e 23ºC;

Sexta-feira: entre 18ºC e 24ºC;

Sábado: entre 17ºC e 26ºC;

Domingo: entre 17ºC e 26ºC.

Para a próxima semana, segunda a Meteoblue, a expectativa também é de temperaturas máximas variando entre 24ºC e 27ºC. Também há expectativa para pancadas de chuva.

Tempo marcado por 'efeito cebola'

Apesar de as madrugadas ainda serem marcadas por temperaturas mais amenas ou até um pouco frias nessas regiões no início da semana, as tardes se tornarão progressivamente mais quentes.

"Será uma semana do chamado "efeito cebola", com grande amplitude térmica em parte do Sul e do Sudeste, com as baixas temperaturas de manhã cedo e à noite exigindo roupas quentinhas, e as tardes quentes fazendo muita gente tirar os casacos", explica a Climatempo.