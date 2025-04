Casa Branca publica emenda com mudança que eleva tarifa recíproca da China

A Casa Branca publicou emenda formalizando as alterações nas tarifas recíprocas que incidem sobre bens importados da China. No documento, a tarifa recíproca para o país asiático é atualizada de 34% para 84%, com aplicação em 9 de abril. Trump já tinha aplicado tarifas de 10% para a China em fevereiro. Em março, o presidente impôs outros 10%.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na noite desta terça-feira que espera que a China chegue a um acordo eventualmente com os americanos, após reafirmar tarifas de 104% sobre as importações do país asiático a partir desta quarta-feira (9). A ordem executiva também eleva a tributação sobre itens "de minimis", de baixo valor, advindas da China.