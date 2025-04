Bolsas dos EUA sobem e dólar avança pelo mundo após Trump anunciar pausa em tarifas, exceto para China

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices acionários do mundo subiam nesta quarta-feira, com o índice S&P 500 em alta superior a 6%, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que havia autorizado uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas impostas a outros países, com vigência imediata, com exceção da China, que teve sua sobretaxa aumentada.

O dólar se valorizava em relação ao iene e a outras moedas após o anúncio de Trump, enquanto os rendimentos dos Treasuries reduziam os ganhos depois que um leilão de notas do Treasury de referência de dez anos teve forte demanda.

Muitos investidores têm se preocupado com o fato de que as tarifas abrangentes de Trump podem ser severas o suficientes para desencadear uma recessão.

Em Wall Street, O Dow Jones subia 5,42%, para 39.687,46 pontos. O S&P 500 ganhava 6,41%, para 5.302,13 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançava 8,07%, para 16.519,45 pontos.

O índice MSCI global de ações subia 4,53%, para 776,65 pontos.

Na renda fixa, o rendimento do Treasury de referência de dez anos avançava 12,2 pontos-base, para 4,382%, de 4,26% na terça-feira.

No mercado de câmbio, o dólar subia 0,64% em relação ao iene, para 147,22 ienes.