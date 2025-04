BCE está pronto para garantir estabilidade financeira, diz membro do banco

PARIS (Reuters) - O Banco Central Europeu está pronto para garantir o financiamento sólido da economia da zona do euro e a estabilidade financeira, disse o formulador de políticas do BCE François Villeroy de Galhau nesta quarta-feira, dia em que as tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos alimentavam uma nova turbulência no mercado.

Os mercados globais apresentaram mais volatilidade nesta quarta-feira, com a entrada em vigor das tarifas de 104% impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, à China, e uma venda selvagem de títulos dos EUA provocou temores de que os fundos estrangeiros estivessem fugindo dos ativos norte-americanos.

A incerteza econômica desencadeada pelas tensões comerciais está afetando a estabilidade financeira e pode aumentar o risco de crédito para algumas instituições financeiras, embora os bancos franceses sejam sólidos, disse Villeroy, que também é presidente do banco central francês.

Em uma carta anual ao presidente da França, Emmanuel Macron, ele acrescentou que os fundos de hedge alavancados poderiam, em particular, enfrentar grandes pressões de liquidez.

"Nesse contexto, o Banco da França e o Banco Central Europeu estão totalmente mobilizados para garantir que a economia seja bem financiada e (garanta) a estabilidade financeira", disse ele.

"Eles estão monitorando para garantir que a liquidez do sistema financeiro seja boa, inclusive em momentos de estresse do mercado", acrescentou Villeroy.

O Banco da França estimou que as tensões comerciais com Washington poderiam reduzir o crescimento da zona do euro em 0,25 ponto percentual este ano, embora o impacto sobre a França provavelmente seja menor.

Villeroy disse que a incerteza criada pelo anúncio de tarifas "recíprocas" feito pelo governo Trump na semana passada reforçou os argumentos a favor de um corte nas taxas de juros pelo BCE.

"Ainda temos espaço para reduzir as taxas", disse ele aos jornalistas ao apresentar a carta.

(Reportagem de Leigh Thomas)