Ataque a tiros deixa três mortos e muda horário de escolas nos EUA

Do UOL, em São Paulo

Ao menos três pessoas morreram em um ataque a tiros no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Tiros foram disparados perto de um conjunto habitacional na noite de ontem. O crime aconteceu no condado de Spotsylvania, a 105 km de Washington.

Além dos três mortos, outras três pessoas ficaram feridas. Elas foram levadas a hospitais locais e não tiveram o estado de saúde divulgado.

Ataque foi cometido por mais de uma pessoa, segundo as autoridades locais. Testemunhas afirmaram que os suspeitos eram "jovens" e com armas "parecidas com metralhadoras", segundo o canal 7News.

População foi orientada a ficar em casa enquanto um suspeito era procurado, mas polícia anunciou que todos os autores do crime foram presos na manhã de hoje. "Não há mais ameaças à segurança pública", afirmou o xerife Roger Harris em publicação nas redes sociais.

Drones e policiais fizeram o trabalho de buscas, mas o número de pessoas presas não foi divulgado. A segurança nas escolas também foi reforçada por medo de que os atiradores fossem até os locais.

Condado atrasou as aulas em duas horas para "preparar" as escolas para receber os alunos após o evento traumático. "Vamos recepcioná-los com cuidado e dar o apoio que eles possam precisar durante este período difícil", afirmou o comitê de escolas públicas da cidade.