Ataque israelense mata 29 pessoas em prédio na Cidade de Gaza, dizem médicos

Por Nidal al-Mughrabi

CAIRO (Reuters) - Um ataque aéreo israelense matou pelo menos 29 palestinos, incluindo crianças, em um prédio residencial em Shejaia, na Cidade de Gaza, informaram autoridades de saúde locais nesta quarta-feira.

Os médicos disseram que dezenas de outras pessoas ficaram feridas no ataque que atingiu o prédio de vários andares no subúrbio leste da Cidade de Gaza. Acredita-se que muitas pessoas ainda estejam desaparecidas e presas sob as ruínas do prédio. O ataque danificou várias outras casas próximas, segundo os médicos.

Os militares israelenses disseram em um comunicado que atingiram um militante sênior do Hamas, responsável pelo planejamento e execução de ataques a partir de Shejaia, no norte de Gaza, que não foi identificado. De acordo com os militares, várias medidas foram tomadas antes do ataque para reduzir os danos aos civis.

As autoridades de saúde locais disseram que outros nove palestinos foram mortos em ataques militares israelenses separados em outras partes do enclave, elevando o número de mortos na quarta-feira para 38.

Na semana passada, os militares ordenaram a retirada dos moradores de Shejaia, dizendo que as forças pretendiam operar contra os militantes na região.

Israel retomou o bombardeio a Gaza em 18 de março, após uma trégua de dois meses, e enviou tropas de volta ao enclave. Nas três semanas seguintes, o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas, afirma que os ataques militares israelenses mataram cerca de 1.500 palestinos.

A guerra de Israel em Gaza foi desencadeada em outubro de 2023, quando combatentes do Hamas mataram 1.200 pessoas no sul de Israel e fizeram cerca de 250 reféns, de acordo com os registros israelenses.

Desde então, mais de 50.800 palestinos foram mortos na campanha militar de Israel, segundo as autoridades palestinas.