'Twitter era meu crack': Tico Santta Cruz apagou redes para ter mais saúde

Na segunda sessão com sua psicanalista, em fevereiro de 2022, o cantor Tico Santta Cruz, 47, não hesitou em decidir o primeiro passo que devia dar para cuidar da sua saúde mental: "deletar o Twitter" (hoje, conhecido só como X). Ele sabia que usava a rede em excesso, um comportamento compulsivo que já conhecia bem, mas que até então pensava reproduzir só com a comida.

O vocalista do Detonautas se envolvia em brigas constantes na rede social, o que causava um efeito dominó na sua saúde: quanto mais conflitos, mais ansiedade; e quanto maior a aflição, menores as chances de Tico estar saudável. Surgia a compulsão pela comida e o consequente ganho de peso.

"Desde 2013, com aquelas movimentações todas, a coisa tomou uma proporção em que perdi completamente a noção. Me envolvi em conflitos, confrontos, discussões e debates que destruíram a minha saúde mental", conta a VivaBem.

Tive uma compulsão pelas redes. Isso da dopamina é uma coisa real, funciona como uma droga. O Twitter era como se fosse um crack, é altamente viciante, uma dopamina muito rápida, porque você escreve e reage rápido. E esse trabalho de demanda e resposta é a programação da rede social. Tico Santta Cruz

Cantor deixou a rede social em 2022 e nunca mais voltou Imagem: Acervo pessoal

As redes eram um ambiente tóxico, percebeu Tico. Ele ficava preso no looping das respostas em suas publicações e num feed sempre com novidades. "O Twitter me tirava a coisa mais valiosa que tenho: meu tempo."

Tico nunca perdeu compromissos por passar tempo demais na rede, mas notou precisar de muito esforço para honrá-los. Era a hora de parar. "Passei anos perdendo tempo. Tempo com a minha família, tempo com a minha banda, tempo da minha vida. Rede social é um problema muito grave e algumas pessoas não entendem o impacto que isso causa na saúde mental."

Só o começo

Apagar as redes foi só o começo. Tico entendeu com a ajuda da psicanálise que os embates online remetiam às memórias de sua infância, marcada por brigas entre os pais. Mesmo causando mal-estar, o conflito era o seu habitat, o lugar onde se sentia confortável.

Isso não era totalmente desconhecido. O cantor sabia que uma hora precisaria enfrentar essa questão, mas até então evitava. "Não abria essa porta, talvez por falta de coragem, ou por falta de capacidade interna mesmo", explica.

São lugares que a gente não visita quando não se trata, e que, se você não percebe, nunca sai. Aquilo vai se retroalimentando. É um espaço que você já pertenceu, mas não pertence mais. Tico Santta Cruz

Mente e corpo organizados

Apaziguar as emoções deu a Tico a possibilidade de ter uma vida mais saudável. Ele conta que, primeiro, descobriu o que era ter organização. Para explicar, usa a metáfora de viajar de avião em um céu azul após muito tempo tendo que desviar em um horizonte cheio de montanhas.

Cantor sempre gostou de esportes, mas cedia espaço a outras atividades em meio à rotina turbulenta Imagem: Alexandre Duque/Divulgação

Vieram mudanças, com uma rotina de exercícios e alimentação. Mas Tico, enfim, tinha tempo e disposição para fazê-las.

O corpo estava sedentário, só que nem sempre foi assim: o cantor pratica esportes desde os 15 anos, entre idas e vindas. Musculação, futebol, natação, corrida e surfe eram as modalidades favoritas do vocalista, que até frequentou semestres da faculdade de educação física. Por isso, tinha memória muscular e conhecimento corporal.

Agora, Tico Santta Cruz mantém rotina esportivo até aos fins de semana Imagem: Acervo pessoal

"Tinha todo o combustível, sabia os movimentos, tinha conhecimento, mas nunca consegui me concentrar nisso. Tinha um potencial construído e, agora que pude me concentrar, os resultados mentais e físicos são evidentes. Hoje, com 47 anos, tenho um corpo que nunca tive na vida", comenta o artista.

Tico pratica natação, musculação, corrida e ciclismo. Exercício virou parte da rotina, mesmo em meio à vida na estrada com os shows dos Detonautas —foram 104 no ano passado. O vocalista busca academias, ou faz exercícios com pequenos aparelhos, e mantém a alimentação equilibrada, dando preferência a saladas e proteínas.

Ele cortou açúcar do dia a dia e reduziu o álcool, que consome com um intervalo de ao menos 20 dias. "Não quero parecer radical. Se me der vontade eu como, mas não com excessos. Aprendi a moderar", diz.

Os exercícios também viraram uma forma de Tico liberar energia. Há dias em que ele faz até três atividades físicas, e os treinos costumam acontecer sem pausa, com exceção de alguns domingos. E ele ainda concilia o restante da rotina de uma pessoa comum: leva os filhos à escola, passeia com os cachorros e cuida da casa.

Cantor não faz shows sob efeitos de álcool há seis anos. Ele conta que a atitude ajuda na sua postura no palco e no desempenho da sua voz Imagem: Alexandre Duque/Divulgação

Ansiedade sob controle

Tico nunca voltou ao Twitter (agora X). A única rede social que mantém é o Instagram, para estar próximo dos fãs e onde, agora, também compartilha momentos da sua rotina saudável.

A ansiedade não foi embora, mas tornou-se muito mais fácil lidar com ela. Hoje, ao notar os primeiros sinais, Tico usa canabidiol, o CBD, para amenizar a intensidade de possíveis crises. Também toma um indutor do sono, pela dificuldade em administrar a insônia em meio à rotina incerta de shows —ele conta que dormir é essencial para recuperar a voz, então não negocia o descanso.

Tico Santta Cruz voltou a correr maratonas no ano passado Imagem: Acervo pessoal