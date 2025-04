Nevo melanocítico que Lula tirou, é nome técnico para problema comum

O presidente Lula (PT), 79, apareceu com um curativo na testa ontem em um evento no interior de Minas Gerais. A proteção era por causa de um pequeno procedimento dermatológico ao qual ele foi submetido: a retirada de um nevo melanocítico.

O que é isso?

Nevo melanocítico é a denominação médica para o que é conhecido popularmente como pinta ou sinal. Segundo a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), "nevos melanocíticos são pequenas manchas marrons regulares na pele, salientes ou não". Ainda de acordo com a SBD, a maioria tem formato regular e surge em decorrência da genética e da exposição solar.

Lula retirou pinta que estava acima da sobrancelha esquerda. A Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República) informou em nota que o procedimento ocorreu em São Paulo, onde o presidente passou o final de semana. Segundo a pasta, não há risco para a saúde dele.

As pessoas devem ficar atentas às regras ABCDE no que diz respeito às pintas. São cinco pontos a serem observados, que podem acender um alerta sobre um nevo melanocítico: assimetria, borda, cor, diâmetro e evolução.

Um adulto jovem possui entre 10 e 20 pintas, elevadas ou não. O formato deve ser simétrico. A borda regular e bem delimitada. A cor uniforme, e geralmente castanha, marrom ou cor de pele. O diâmetro menor do que 6 mm.

Sociedade Brasileira de Dermatologia

Recomendação cirúrgica. "A maioria dos nevos melanocíticos não necessita tratamento. Quando existe dúvida se a pinta é um nevo atípico ou um melanoma inicial, deve ser realizada a remoção da mesma para biópsia e confirmação diagnóstica", acrescenta o artigo da SBD.

Saúde do presidente

Em outubro do ano passado, Lula sofreu um acidente doméstico, que provocou um corte na cabeça. Ele escorregou no banheiro do Palácio da Alvorada, mas não perdeu a consciência. O petista procurou atendimento médico, recebeu pontos e foi monitorado com exames clínicos e de imagem.

Em dezembro, ainda devido a esta queda, Lula passou por procedimentos cirúrgicos na cabeça. O quadro do presidente evoluiu bem e ele não teve sequelas.

Em setembro de 2023 o petista foi submetido a uma cirurgia no lado direito do quadril. Na ocasião, o presidente foi internado para a implantação de próteses na cabeça do fêmur e na cavidade da bacia.

Cirurgia plástica foi realizada no mesmo dia. Lula aproveitou a internação e realizou ainda uma blefaroplastia, remoção de excesso de pele nas pálpebras que pode ser realizado por razões estéticas ou para melhorar a visão, já que a sobra pode acabar cobrindo parcialmente os olhos.