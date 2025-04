Panelas, frigideiras, formas: jogo antiaderente de 13 peças está por R$ 300

Está em busca de um jogo de panelas que seja completo e que não custe muito? O Guia de Compras UOL encontrou um modelo da marca Alumínio Imperial, que conta com 13 peças e tampas de vidro, além de revestimento antiaderente.

O conjunto completo está com 29% de desconto, saindo por R$ 300 na Shopee, e são sete variações de cores para escolher. Confira a seguir o que o fabricante diz sobre o produto e avaliações de quem já comprou:

O que o fabricante diz sobre o produto?

Inclui quatro panelas de diferentes tamanhos, um fervedor, duas caçarolas, três frigideiras e três formas (redonda, de pudim e retangular);

Disponível nas cores preto com bege, vermelho, preto, rosé, verde, bianco e super rosé;

Tem revestimento Teflon antiaderente para evitar que os alimentos grudem;

Tampas de vidro temperadas permitem visualizar o alimento enquanto é preparado;

Selo de qualidade Inmetro.

O que diz quem comprou o produto?

Esse conjunto de panelas tem avaliação média de 4,8 (do total de cinco). Os consumidores elogiam pontos como a espessura do vidro das tampas e o acabamento brilhante do revestimento.

Melhor compra da vida! Panelas grossas, com alças firmes e bem parafusadas! A tampa é perfeita e encaixa bem; tem vidro bem grosso e nada frágil. As tampas das panelas também servem nas frigideiras! Um diferencial que amei. Brilhantes e sem nenhuma avaria.

Juliana Souza

Simplesmente apaixonado por todas elas! Sensacional. Eu estou dez vezes mais surpreso com a qualidade. Realmente não esperava que seriam tão boas. As tampas são de vidro e o material das panelas é muito bom!

Jobson Freitas

Pontos de atenção

Contudo, algumas pessoas reclamam que as panelas são menores do que esperavam. Por isso, é bom ter atenção com as medidas informadas no anúncio. As panelas, por exemplo, são de 14 cm, 16 cm, 18 cm e 20 cm.

As panelas são lindas. São três panelas médias e as demais pequenas. As assadeiras também são média/pequena. Eu gostei muito. Somos dois adultos e duas crianças. Vai atender ao que eu preciso. Apesar do tamanho pequeno, eu compraria novamente, vieram bem embaladas e sem avarias.

Andreza Silva

As panelas são lindas e a aderência é boa. Fritei um ovo para testar. Em algumas tampas, na parte preta tem arranhões e em uma frigideira também. Fora isso, eu amei! São pequenas, mas aqui só moram eu e meu esposo, então é ideal.

Mariana Nunes

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.