Corpo só começa a queimar gordura a partir de 30 minutos de atividade?

Quem frequenta academia já deve ter ouvido que é preciso ficar pelo menos 30 minutos na esteira para começar a queimar gordura. Mas saiba que isso não é verdade. Essa ideia está ultrapassada e pode até desmotivar quem quer começar a treinar com o objetivo de emagrecer.

Ao começar uma atividade física, o metabolismo não está preparado e precisa se adaptar à demanda maior de energia proporcionada pelo exercício. Nesse primeiro momento de "emergência", o corpo tende a usar a glicose (proveniente dos carboidratos), pois ela está dentro do músculo (em forma de glicogênio) e também disponível mais facilmente na corrente sanguínea do que a gordura, que precisa ser "quebrada".

Depois, o corpo se acostuma e passa a usar tanto a glicose quanto a gordura. É difícil cravar quanto tempo isso leva para acontecer, pois depende de adaptações de cada organismo, tipo de treino etc. Mas certamente não serão 30 minutos. Quando o organismo se adapta ao esforço, o que determina qual será o combustível predominantemente usado é a intensidade do exercício.

Qual a intensidade ideal para queimar gordura?

Teoricamente, exercícios aeróbicos moderados e leves usam gordura como principal fonte de energia, enquanto atividades intensas priorizam o consumo da glicose —pois o corpo necessita de energia rápida. Mas isso não quer dizer que um treino moderado é o mais eficiente para reduzir o estoque de gordura corporal, como se acreditou durante muito tempo.

Especialistas defendem que modalidades aeróbicas (corrida, caminhada, ciclismo, natação) feitas em alta intensidade são as mais eficientes para mobilizar os estoques de gordura. Isso porque mesmo que a gordura não seja o principal combustível, esse tipo de treino proporciona grande gasto calórico e gera um estresse muito grande no organismo. Assim, você gasta muita energia para se recuperar do esforço e o metabolismo pode ficar acelerado por até 48 horas, aumentando a queima de gordura.

Como é difícil fazer continuamente um exercício intenso, o indicado é investir em um treino intervalado, em que você realiza grande esforço por um curto período, descansa e depois repete a sequência. É possível obter bons resultados com menos de 30 minutos de atividades nesse formato.

O segredo para otimizar a capacidade de uso da gordura pelo organismo é a regularidade no treinamento, que leva ao bom condicionamento físico. Com o tempo, podemos dizer que o corpo entende que sempre vai necessitar de energia para enfrentar um estresse (o exercício). Então, melhora o processo de utilização de gordura como combustível. A variação de estímulos também ajuda: quanto mais células e tecidos envolvidos na tarefa, maior a capacidade de uso do nutriente.

Suar demais emagrece?

Imagem: iStock

A transpiração não tem nada a ver com gasto calórico. Ela é apenas uma ferramenta do organismo para manter a temperatura corporal controlada em torno de 36°C, evitando problemas de saúde.

Durante a atividade física, a contração muscular produz calor, que é levado pela corrente sanguínea até a pele para ser dissipado —por isso algumas pessoas ficam com as bochechas vermelhas ao treinar. Lá, ele é liberado pela evaporação do suor, que resfria o corpo.

Se você já se pesou antes e depois de um exercício em que transpirou bastante, deve ter notado uma redução significativa na balança. Mas não quer dizer que eliminou gordura. Essa diferença é basicamente por causa do líquido perdido no suor —e o peso vai voltar ao hidratar corretamente o corpo.

*Com informações de reportagens publicadas em 29/08/2018 e 26/09/2018