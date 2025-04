Bichinhos nas embalagens de alimentos: por que surgem e como se livrar

O menu da semana está montado e você decide cozinhar um pouco de arroz e feijão para adiantar as refeições. Aí vem o pesadelo: ao abrir o pacote com os grãos, você se depara com um (ou mais) bichinhos andando por ali.

Se isso já aconteceu na sua cozinha, fique tranquilo: os chamados carunchos são uma praga urbana bastante comum em alimentos. Além do arroz e do feijão, é comum surgirem também na farinha de trigo, no grão de milho, no achocolatado, no macarrão, em chás e até biscoitos. E eles aparecem mais nos meses mais quentes do ano, pois é quando os insetos encontram um ambiente mais favorável para reprodução e desenvolvimento.

Como eles param lá dentro?

A infestação em grãos é muito comum especialmente por conta do armazenamento precário dos produtos em toda a cadeia de produção. Ou seja, desde o estoque do produtor até o depósito onde eles são armazenados pelo supermercado, são inúmeras as oportunidades que os insetos encontram para entrar e proliferar.

Por isso, a infestação geralmente começa a partir de um alimento adquirido já contaminado. Mas nem sempre o alimento em que o inseto foi encontrado é a origem do problema. A infestação pode ter surgido em outro produto e, se continuar na despensa, vai se espalhar para mais alimentos.

A fêmea do inseto chega a depositar algumas centenas de ovos todos os dias. Ao eclodirem, as larvas poderão chegar à fase adulta entre 30 e 40 dias.

E não são apenas os carunchos que preocupam: traças, baratas e moscas também são pragas que utilizam esses alimentos para se multiplicarem.

Como evitar surgimento

Imagem: Dirceu Portugal/Fotoarena/Estadão Conteúdo

A orientação para evitar o problema é observar as condições de armazenamento do produto antes da compra, como higiene do local, estado de conservação do ambiente e até a presença de insetos —se houver insetos voando no ambiente ou fios de seda em prateleiras, é melhor comprar em outro local.

Vale também observar a integridade da embalagem, já que qualquer perfuração favorece a entrada desses animais. De acordo com a nutricionista Angelica Grecco, uma vez que a embalagem é aberta, os alimentos devem ser acondicionados em potes herméticos, evitando o contato com o ar. "É importante também garantir que não entre umidade no armário e que a data de validade seja respeitada", afirma.

Uma vez que o caruncho tenha sido encontrado, é importante vasculhar todo o armário para garantir que outros produtos não tenham sido afetados também.

Pode consumir?

Geralmente, esses insetos não são um risco à saúde, pois não se espalham por áreas contaminadas nem trazem doenças ao ser humano. "Eles não provocam nenhum problema grave de saúde nem intoxicação, mas sua presença é um indício da falta de higiene do local de armazenamento", afirma Luciana Coppini, nutricionista.

É até possível tentar salvar o produto —desde que a infestação seja pequena, com poucos insetos (um ou dois). Basta colocar no congelador por 24 horas para encerrar o ciclo de reprodução dos animais. No caso dos grãos, é prática comum colocar o alimento de molho na água e cozinhá-lo no dia seguinte, o que também pode funcionar.

Mas se a infestação já for grande, com mais de cinco insetos, larvas aparentes e muito pó na embalagem (um indicativo de que os grãos já foram muito consumidos pelas larvas), o recomendado é mesmo descartar ou, se possível, tentar trocar o produto no estabelecimento em que foi comprado.

*Com informações de reportagem publicada em 15/03/2021