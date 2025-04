Aranhas em casa: como identificar espécies e se proteger de picadas

É comum encontrar pequenas aranhas dentro de casa — na maioria das vezes, elas são inofensivas e até ajudam no controle de insetos. No entanto, em regiões próximas a áreas de mata, é importante redobrar a atenção: certos tipos de aranhas mais perigosas podem aparecer com mais frequência, representando riscos à saúde.

O Brasil abriga algumas espécies venenosas, cuja presença varia de acordo com a região. Algumas delas exigem atenção especial por conta do risco à saúde. Entre elas:

1. Armadeira (Phoneutria sp.): também chamada de aranha-bananeira, é comum nas regiões Sul e Sudeste. De porte avantajado, pode medir até 15 cm com as pernas estendidas. Possui coloração marrom com manchas escuras e se destaca por adotar uma postura agressiva ao se sentir ameaçada, erguendo as patas dianteiras.

Aranha-armadeira (Phoneutria spp.) Imagem: Rodrigo Tetsuo Argenton/Wikimedia Commons

2. Aranha-marrom (Loxosceles sp.): encontra-se em praticamente todo o território nacional, mas é mais frequente no Sul e Sudeste, especialmente no estado do Paraná. De tamanho reduzido (1 a 4 cm), apresenta tonalidade marrom que varia do claro ao escuro, e pode ter um desenho em forma de violino no dorso. Costuma se esconder em ambientes escuros e pouco movimentados, como sapatos, armários ou atrás de quadros.

Aranha-marrom possui uma picada com capacidade necrosante Imagem: Philipe de Liz Pereira/Creative Commons

3. Viúva-negra (Latrodectus sp.): conhecida em algumas regiões como flamenguinha, é mais comum no Nordeste, sobretudo na Bahia. É uma aranha pequena, com corpo brilhante e preto, e possui uma mancha vermelha ou alaranjada em forma de ampulheta na parte inferior do abdômen. Tem hábitos noturnos e costuma viver em locais secos e escuros, como entulhos, galpões e pilhas de madeira.

Aranha viúva-negra (Latrodectus spp.) Imagem: Ken-ichi Ueda/Wikimedia Commons

Sinais e sintomas de picada de aranha

Os venenos da armadeira (Phoneutria sp.) e da viúva-negra (Latrodectus sp.) compartilham mecanismos de ação semelhantes, agindo rapidamente sobre o sistema nervoso. Por isso, os sintomas surgem logo após a picada e tendem a ser bastante evidentes. Os sinais locais mais comuns incluem:

Dor intensa, geralmente imediata;

Marcas visíveis de perfuração na pele, correspondentes às presas do animal;

Edema leve (inchaço ao redor do local);

Eritema (vermelhidão da pele);

Sudorese localizada, resultado da ação neurotóxica do veneno.

Esses sintomas podem se associar a manifestações sistêmicas, como náuseas, suor generalizado, palpitações ou até alterações neuromusculares em casos mais graves.

Por outro lado, a picada da aranha-marrom (Loxosceles sp.) costuma ser silenciosa no início. É comum que a vítima não perceba o momento do ataque, pois o veneno tem ação lenta e praticamente indolor nas primeiras horas. A ausência de dor inicial e de sinais visíveis pode levar a pessoa a não suspeitar da picada. No entanto, entre 6 a 12 horas após o contato, começam a surgir os primeiros sintomas, que podem incluir:

Vermelhidão progressiva;

Formação de bolhas ou escurecimento do local;

Dor crescente e, em alguns casos, lesões necróticas, que evoluem com destruição do tecido.

Essa diferença no comportamento dos venenos torna a aranha-marrom especialmente perigosa, pois o atraso no diagnóstico pode dificultar o tratamento adequado.

Como tratar e evitar picada de aranha

Na maioria dos casos, picadas de aranhas não perigosas (aquelas sem risco de envenenamento grave) podem ser tratadas com medidas simples, como o uso de analgésicos para alívio da dor e medicamentos antialérgicos aplicados na pele.

No entanto, diante da suspeita de uma picada de aranha venenosa, deve-se buscar atendimento médico imediato. Nesses casos, pode ser necessário administrar o soro antiaracnídico específico, que deve ser aplicado o mais rápido possível para garantir sua eficácia.

Agora, para reduzir as chances de encontrar ou ser picado por aranhas, especialmente em áreas com vegetação ou onde elas são mais comuns, adote os seguintes cuidados:

Evite o acúmulo de materiais como lixo, entulhos, folhas secas e restos de construção, que funcionam como esconderijos ideais para aranhas;

Mantenha jardins e quintais bem cuidados, com a grama sempre aparada e sem plantas muito densas próximas a muros ou paredes (como bananeiras, arbustos e trepadeiras);

Utilize equipamentos de proteção, como botas e luvas, ao manusear solo, lenha ou entrar em áreas de mata e plantações;

Não introduza as mãos em locais escuros ou protegidos, como buracos no solo, sob pedras ou em troncos em decomposição;

Sempre inspecione roupas, toalhas e calçados antes de usar, especialmente se estavam guardados ou expostos;

Isole as aberturas da casa, vedando frestas em portas, janelas, rodapés, assoalhos e forros;

Instale telas de proteção em ralos, tanques e pias, dificultando a entrada desses animais;

Controle a presença de insetos, que servem de alimento para muitas espécies de aranhas.

*Com informações de reportagem publicada em 28/01/2022