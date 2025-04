'Teoria do aeroporto': influencers atrasam de propósito e perdem voos

Uma nova trend que se espalha pelo TikTok é a da "Teoria do Aeroporto", em que viajantes testam quão tarde podem chegar para seus voos, defendendo que a espera no aeroporto é desnecessária.

O que aconteceu

Trend faz influenciadores chegarem 15 minutos antes de voo. Centenas de vídeos no TikTok mostram pessoas chegando para a última chamada de embarques de seus voos, correndo pela segurança e pelos saguões dos aeroportos para chegarem a tempo. Como resultado, muitos deles acabaram perdendo seus voos, enquanto outros conseguiram embarcar logo após sua chegada ao aeroporto.

Mulher viu avião decolando após testar teoria. Um dos vídeos de maior sucesso sobre a "Teoria do Aeroporto", que atingiu 25 milhões de visualizações de 1,2 milhão de curtidas no TikTok, mostra a norte-americana Jenny Kurtz encontrando seu portão de embarque fechado ao chegar em cima da hora para seu voo. "Não testem", escreveu.

Influencers usam técnicas para agilizar embarque. Para chegar com tão pouco tempo, alguns dos defensores da tendência realizam check-ins virtualmente e usam somente malas de mão, para não perderem tempo despachando bagagens — normalmente, a parte mais demorada de um embarque.

Defensor de teoria já chegou em aeroporto cinco minutos antes de horário do voo. Michael DiConstanzo, que já publicou vários vídeos sobre a "Teoria do Aeroporto", diz que "aeroportos são um mito" e costuma chegar para seus voos com margens pequenas. Em outra publicação, mostra que conseguiu chegar ao seu portão no Aeroporto Internacional de Atlanta, o mais movimentado do mundo, em somente quinze minutos.

Companhias aéreas recomendam que passageiros cheguem horas antes de horário previsto para embarque. Para voos nacionais, as empresas pedem que os passageiros cheguem entre uma e duas horas antes do horário de embarque. Já em voos internacionais, é melhor se antecipar e chegar entre três e quatro horas antes do embarque, pelo número maior de processos necessários para viajar ao exterior.