Tarifas, preços de importação e escassez podem ser chave para tendências de inflação, diz diretora do Fed

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Adriana Kugler disse nesta segunda-feira que parte do recente aumento na inflação de bens e serviços pode ser "antecipatória" do efeito das políticas atuais do governo do presidente Donald Trump nos EUA.

"Se você pensar em tarifas, por exemplo, essa medida dos preços básicos de importação, mas também o índice de escassez, pode ser muito importante a ser considerado" na modelagem do que impulsiona a inflação, disse Kugler na Universidade Harvard, na conclusão de uma palestra sobre a dinâmica da inflação.

(Reportagem de Ann Saphir)

((Tradução Redação São Paulo))

REUTERS FDC