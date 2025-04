'Só quem quer saber de eleição agora é político e jornalista', diz Paes

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), disse que "só quem quer saber de eleição agora é político e jornalista", em entrevista à CNN após divulgação de levantamento da Paraná Pesquisas que o mostra em primeiro lugar nas intenções de voto para disputa do Governo do Estado do Rio em 2026.

O que aconteceu

Paes voltou a negar que planeje disputar o governo do estado em 2026. "Sou candidato a ficar na Prefeitura do Rio", afirmou ele. Segundo o levantamento divulgado nesta segunda (7) e encomendado pelo PL, o prefeito do Rio lidera nos três cenários apresentados com percentuais que podem chegar a 49,9%.

Apesar de liderança, prefeito diz que, no momento, eleitores estão mais preocupados com os problemas do dia a dia do que com eleição. Na entrevista, voltou a defender a criação da Força de Segurança Municipal, que ele vê como um instrumento para reforçar o policiamento ostensivo em zonas turísticas.

"Não vou perder meu tempo atuando nem contra nem a favor", afirmou Paes sobre anistia a envolvidos no 8 de Janeiro. O prefeito afirmou que é contra a proposta —mas que o PSD do Rio não deve se empenhar na oposição ao texto no Congresso. Diretórios do PSD de outros estados são simpáticos à iniciativa.

Paes assumiu hoje a presidência da Frente Nacional de Prefeitos. A entidade reúne ocupantes do cargo em todo o país e realiza reunião geral em Brasília até amanhã.

Derrota para Wilson Witzel na disputa pelo governo em 2018 marcou trajetória política do atual prefeito do Rio. Naquela ocasião, ele liderou durante praticamente todo o primeiro turno —mas foi surpreendido na reta final por uma onda conservadora que levou o candidato do PSC ao segundo turno e, posteriormente, à vitória. Witzel sofreu impeachment em 2021 por conta de denúncias de corrupção durante a pandemia de covid-19.