Cuidado com a pele durante o banho: testei 4 produtos que economizam tempo

Quem tem o dia a dia corrido nem sempre consegue reservar uns minutinhos para o momento de cuidar da pele. Com os produtos certos, no entanto, esse ritual de autocuidado pode ser realizado durante o banho e se tornar ainda mais gostoso e relaxante.

O Guia de Compras UOL testou 4 itens ideias para o uso sob o chuveiro e conta suas impressões. Confira:

Com ácido glicólico e niacinamida na fórmula, o produto propõe fazer uma limpeza profunda no rosto e deixar a pele luminosa, bem tratada e livre de manchas — graças aos ativos que agem na renovação celular e têm ação antioxidante.

O que eu gostei

Suavidade. A fórmula é bem suave e não deixa a pele com aspecto ressecado, nem causa sensação de repuxamento após o uso.

Limpeza. O Gel de Limpeza Glycolic-Bright, de L'Oréal Paris, é bem eficiente não só para remover impurezas e a oleosidade, principalmente da chamada zona T (testa, nariz e queixo), como na função de retirar a maquiagem com facilidade e sem precisar esfregar muito.

Sensorial. O aroma é gostosinho, bem sutil, e o gel faz uma espuma superleve e refrescante.

Preço. É um gel de limpeza com um valor bem acessível e competitivo. É difícil achar no mercado itens de qualidade similar, de marcas renomadas, por preços semelhantes.

Pontos de atenção

Ação antimanchas. Embora o produto da L'Oréal Paris tenha a promessa de uniformizar o tom da pele e reduzir manchinhas, durante o tempo que testei, mesmo usando duas vezes por dia, não vi muita diferença. Acredito que seja necessário usá-lo por mais tempo para ver um resultado mais efetivo.

Embalagem. É preciso tomar cuidado ao derramar o gel na mão para lavar o rosto, pois a abertura faz sair uma quantidade absurda de produto. O que é um tamanho desperdício, pois basta um pouquinho só da embalagem com 150 g para fazer espuma e surtir efeito.

O que mudou para mim

Aparência. Com duas semanas de uso senti a pele mais radiante e luminosa. Percebi ainda que o Glycolic-Bright tornou a textura mais macia e lisinha.

Funcionalidade. Além de ser um produto que busca tratar a pele enquanto a limpa, para mim, que uso maquiagem básica praticamente todos os dias, também acabou funcionando como um demaquilante e me poupando um bom tempo.

Quem pode gostar

O Gel de limpeza Glycolic-Bright, de L'Oréal Paris, vai agradar quem é adepto de make no dia a dia e precisa de um produto que faça uma limpeza rápida e eficiente na pele enquanto a trata.

Hipoalergênico, este óleo de limpeza promove uma hidratação instantânea e duradoura, proporcionando uma sensação de pele sedosa e bem cuidado após o enxágue, sem ressecar.

O que eu gostei

Aroma. É um dos produtos de banho com cheiro mais gostosos que já experimentei. Suave, sutilmente frutal (pelo menos para o meu olfato) e zero enjoativo.

Sensorial. É um óleo suave em contato com a pele. Se você, como eu, gosta de massagear os pontos de tensão nas costas e no pescoço durante o banho, provavelmente vai gostar do deslizar do produto. Eu gostei tanto da textura, leve e sem ser pegajosa, que sequer cheguei a enxaguá-lo antes de sair do banho. E ele não transferiu para a toalha.

Pontos de atenção

Preço. Embora tenha uma ação mais intensa, este óleo tem basicamente a função de um sabonete hidratante. Esse fator pode pesar no bolso na hora de escolher um item de limpeza para o banho.

Durabilidade. Para usar no corpo todo, é preciso dar vários pumps na embalagem, o que me levou à conclusão de que é um produto que pode acabar logo. Em poucos dias, vi o conteúdo do frasco de 190 ml diminuir drasticamente.

O que mudou para mim

Praticidade. Para quem se sente tão acabado no fim do dia que não sobra energias nem para hidratar a pele, cuidar disso antes mesmo de sair do chuveiro é uma verdadeira benção.

Tratamento. Senti a pele hidratada e bem cuidada o dia todo. Nos dias em que usei o Óleo de Limpeza Hydraporin AI estava com algumas bolinhas de alergia nas pernas, fruto da combinação picada de mosquito e pele sensível, e notei que o óleo aliviou significativamente a coceira e a inflamação.

Quem pode gostar

Por ter uma composição suave e segura, o Óleo de Limpeza Hydraporin AI, da Mantecorp, é indicado para uso em adultos, crianças e até mesmo recém-nascidos. E como é enriquecido com bisabolol, ativo com propriedades calmantes, o produto reduz irritações e acalma a pele. É ótimo para peles sensíveis.

À base de óleo de amêndoas, é um hidratante próprio para ser usado no chuveiro e que promete cuidado nutritivo cumulativo— 24 horas de hidratação profunda e proteção contra o ressecamento. Como é rapidamente absorvido pela pele molhada, não é necessário aplicar outro hidratante depois do banho.

O que eu gostei

Aroma. Sim, de novo! O odor dos produtos é algo que me pega muito e, nesse caso, o Milk exala o mesmo cheirinho clássico do creme Nivea tradicional.

Consistência. O Milk tem uma textura única: não chega a ser denso como um creme convencional, mas também não é tão fluido quanto um sabonete corporal líquido. A impressão é a de um hidrante mais aquoso.

Aplicação. Levinho, tem uma espalhabilidade excelente e rende muito.

Ponto de atenção

Resíduos. O produto pode deixar o piso do box escorregadio. O próprio fabricante faz questão de dar esse aviso aos consumidores, aconselhando cuidado ao usá-lo e recomendando evitar aplicá-los na sola dos pés.

O que mudou para mim

Hidratação. De fato, esse produto da Nivea é excelente nesse quesito. A pele ganha maciez e sedosidade imediatas. Eu experimentei de duas formas - sem e com enxague - e em ambas notei bons resultados.

Depilação. Pela consistência pastosa, que desliza bem e remete até a um condicionador ou a uma máscara capilar, o Milk é um auxiliar e tanto para quem, como eu, faz uso da lâmina no chuveiro para se depilar.

Quem pode gostar

O Milk Hidratante para Banho, da Nivea, é perfeito para quem deseja hidratar a pele - principalmente seca ou ressecada - de forma rápida e eficiente. O frasco conta com 250 ml.

Conta com pérolas azuis de vitamina E que, de acordo com a marca, auxiliam na renovação celular e removem impurezas da pele sem agredi-la.

O que eu gostei

Maciez e delicadeza. É um esfoliante suave com textura em gel, que não arranha nem machuca a pele, sendo bastante eficaz.

Economia. Basta uma dose mínima do produto para cobrir grandes áreas e fazer uma esfoliação bem potente. Além disso, o esfoliante da Nivea também tem um preço bem aceitável para a quantidade da embalagem (204 g) e o resultado que entrega.

Pontos de atenção

Função. Acho importante reforçar que o produto foi desenvolvido apenas para o corpo. Ou seja, nada de esfoliar o rosto com ele, pois os grãos maiores podem machucar a pele da região.

Hidratação. Embora o esfoliante da Nivea tenha componentes hidratantes, eu, que tenho pele seca/sensível, não dispensei o uso de um creme corporal após o banho para intensificar a ação.

O que mudou para mim

Pele renovada. Percebi a remoção de células mortas em regiões como colo, cotovelos e joelhos, que ganharam maciez em apenas três usos.

Relax. Usei o produto por 15 dias, três vezes por semana, e notei que meus pés também ficaram lisinhos e até relaxados - aliás, a ação desse esfoliante da Nivea lembra muito a de produtos profissionais usados por especialistas em podologia.

Quem pode gostar

O Esfoliante Corporal para Banho, da Nivea, é perfeito para quem quer fazer uma esfoliação suave e, ao mesmo tempo, hidratar a pele. O aroma suave é outro ponto que pode agradar muita gente.

