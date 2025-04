Sinais de estresse surgem em mercados globais em meio a turbulência tarifária

LONDRES (Reuters) - À medida que a derrocada nos mercados de ações globais se aprofundava nesta segunda-feira, em meio à turbulência tarifária, os sinais de estresse nos mercados financeiros apareceram de forma intensa.

"Está bastante claro que o mercado está em pânico", disse Van Luu, chefe global de estratégia de câmbio e renda fixa da Russell Investments.

O indicador de aversão ao risco do investidor do gestor de ativos, que incorpora tendências de preços e indicadores de sentimento, estava se aproximando de níveis vistos pela última vez em setembro-outubro de 2022, quando os bancos centrais globais iniciaram uma série sem precedentes de aumentos nas taxas de juros.

Veja a seguir alguns dos indicadores na lista de observação dos investidores.

VIX

O indicador de medo observado de perto por Wall Street, o índice de volatilidade VIX, saltou para 60 nesta segunda-feira -- o nível mais alto desde uma liquidação do mercado global em agosto. Na sexta-feira, ele havia fechado acima de 45 pela primeira vez desde a crise da Covid-19 de 2020.

Na Europa, um indicador semelhante -- o índice de volatilidade euro STOXX -- estava perto do maior aumento diário em termos absolutos desde outubro de 2008, o auge da crise financeira global.

DEMANDA POR DÓLAR

A demanda de investidores não norte-americanos por dólares aumentou, um sinal típico de que os participantes do mercado precisam de dinheiro. A taxa de swaps de moeda cruzada de três meses para o euro, um derivativo que reflete essa demanda, foi negociado em torno de -7%, ante 12,5% há uma semana, seu nível mais negativo desde o final de 2023. Um número mais negativo indica maior demanda por dólares.

TÍTULOS DE ALTO RISCO

Os spreads de títulos de alto risco, que refletem o prêmio que os investidores recebem por possuírem dívida corporativa mais arriscada, em comparação aos títulos do governo, atingiram máximas de vários meses.

Nesta segunda-feira, o Índice Crossover iTRAXX, um índice de títulos europeus de alto risco de cinco anos, saltou acima de 420 pontos-base -- em sua maior alta em um dia desde março de 2023 e para seu maior nível desde novembro daquele ano, quase 80 pontos-base acima do patamar de uma semana atrás.

BANCOS

Os bancos globais, essenciais para o funcionamento da economia mundial e um barômetro do crescimento, continuam sofrendo quedas acentuadas nos preços das ações.

Os papéis dos bancos europeus e japoneses perderam cerca de 20% do seu valor cada um nas últimas três sessões de negociação. Os bancos japoneses fecharam com queda de 10% nesta segunda-feira, enquanto os bancos dos EUA caíram cerca de 15% na semana passada, na maior queda semanal desde 2020.

SPREADS DE SWAP

A pressão crescente no mercado de títulos dos EUA -- o maior do mundo, com cerca de US$28 trilhões em dívida pública pendente -- está começando a ficar aparente, e um sinal de tensão está nos spreads de swap. Eles capturam o prêmio no lado fixo de um swap de taxa de juros, que os investidores usam para se proteger contra o risco de taxas em relação aos rendimentos dos títulos.

Os spreads de swap de dois anos dos EUA -- a diferença entre as taxas de swap de dois anos e o rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos -- caíram brevemente para quase -46 pontos-base nesta segunda-feira, antes de recuarem para cerca de -24 pontos-base, perto de seus níveis mais baixos desde novembro.

