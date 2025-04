Rei Charles e rainha Camilla chegam à Itália para visita de Estado

ROMA (Reuters) - O Rei Charles e sua esposa, a Rainha Camilla, chegaram à Itália nesta segunda-feira para uma visita de Estado de quatro dias, durante a qual o monarca britânico discursará no Parlamento italiano em Roma.

É a 17ª visita oficial de Charles à Itália e sua primeira viagem ao exterior neste ano, enquanto continua a se submeter ao tratamento contra o câncer.

Ela coincide com o 20º aniversário de casamento de Charles e Camilla, que formalizaram a união em 9 de abril de 2005. Seu casamento ocorreu no dia seguinte ao funeral do Papa João Paulo 2º, ao qual Charles compareceu como herdeiro do trono.

Charles, que como rei britânico é o governador supremo da Igreja da Inglaterra, também deveria se encontrar com o papa Francisco nesta semana, mas a reunião foi adiada no final de março devido à preocupação com a saúde do pontífice.

O papa Francisco passou cinco semanas no hospital tratando uma pneumonia dupla e retornou recentemente ao Vaticano.

Charles já havia se encontrado com Francisco, o chefe da Igreja Católica Romana, durante visitas à Itália em 2017 e 2019. No passado, ele conheceu o papa João Paulo 2º e o papa Bento 16.

Sua mãe, a Rainha Elizabeth, também visitou a Santa Sé em 2000, durante o último ano do Jubileu Católico.

Charles e Camilla devem se encontrar com o presidente italiano Sergio Mattarella na terça-feira e visitar o Coliseu.

Na quarta-feira, o rei e a rainha se encontrarão com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, e em seguida Charles fará um discurso no Parlamento -- o primeiro monarca britânico da história a discursar em uma sessão parlamentar conjunta na Itália.

Na quinta-feira, Charles e Camilla viajam para Ravenna, na região nordeste da Emilia-Romagna, para participar de uma cerimônia que marca o 80º aniversário da libertação da cidade da ocupação nazista pelas forças aliadas na Segunda Guerra Mundial.

(Reportagem de Crispian Balmer)