Quem é o surfista francês que morreu em Santos no fim de semana

O surfista francês Nicolas Deniaud, de 44 anos, morreu no início da noite de sábado, 5, em Santos, litoral paulista, após cair no mar enquanto surfava próximo ao canal 4. Ao Estadão, um familiar da vítima confirmou a ocorrência e disse que ele residia no País há mais de doze anos.

Em seu perfil nas redes sociais, Deniaud costumava publicar momentos em que estava surfando. "O surfe é mais do que um esporte, é um modo de vida que transcende as fronteiras entre o mar, a costa e o céu", descreveu ele.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, banhistas socorreram a vítima e a levaram até a faixa de areia. Ele foi encaminhado até a UPA Zona Leste, mas não resistiu.

Todo o litoral paulista estava sob alerta de ressaca no fim de semana devido à frente fria que trouxe fortes chuvas à região Sudeste.

A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como morte suspeita na Central de Polícia Judiciária de Santos.