Páscoa está chegando: confira 12 ideias de presentes para as crianças

Com o início de abril, as buscas por presentes de Páscoa para as crianças já começam. E quanto mais cedo você escolher, maior a chance de economizar na hora das compras. Para te ajudar, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com ovos de chocolate e brinquedos para os pequenos.

Na seleção, é possível encontrar ovos de Páscoa com diferentes sabores e brindes, além de brinquedos que remetem à data. Confira a lista completa a seguir:

Com dicas rimadas para buscar os ovos de Páscoa;

Indicado para crianças a partir de 3 anos.

5 fantoches de vinil;

Feito de material atóxico e sem ftalato.

12 ovos de isopor medindo 6 centímetros de altura e 4 centímetros de largura;

12 canetinhas coloridas.

Feito de vinil;

Mede 15 centímetros.

Balança e acende as orelhas e o rabo;

Com som e música.

Chocolate ao leite 45%;

Acompanha um brinquedo.

Ovo de chocolate ao leite;

Embalagem colorida para crianças e adultos.

Ovo de chocolate ao leite;

Inclui brinquedo Barbie ou Hot Wheels.

Possui um ovo de chocolate ao leite Tortuguita;

Acompanha um headphone.

Ovo de chocolate ao leite com drageados crocantes;

Com pelúcia exclusiva da turminha de Dinossauros.

Brinquedo de pelúcia macio;

Possui longas orelhas.

Possui bombons de chocolate ao leite com recheio sabor mousse de chocolate;

Coelhos decorados com chocolate ao leite, branco e intenso.

