Premiê do Japão afirma que disse a Trump para repensar políticas tarifárias

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, declarou nesta segunda-feira que disse ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma ligação telefônica, que as políticas tarifárias dele são extremamente decepcionantes e pediu que ele repense.

"Eu disse ao presidente que o Japão tem sido o maior investidor nos Estados Unidos por cinco anos consecutivos e que as políticas tarifárias podem prejudicar as capacidades de investimento das empresas japonesas", afirmou Ishiba a repórteres após a ligação com Trump.

Durante a ligação de 25 minutos, os dois líderes concordaram em continuar o diálogo construtivo sobre a questão e nomear ministros encarregados das discussões, segundo Ishiba.

Enquanto isso, Trump mencionou a ligação com Ishiba em um post em sua plataforma de mídia social, enfatizando que os parâmetros tarifários que estão sendo definidos são "duros, mas justos".

Ishiba "está enviando uma equipe de ponta para negociar", disse Trump na publicação. "Eles trataram os EUA de forma muito ruim no comércio. Eles não levam nossos carros, mas nós levamos MILHÕES dos deles. Da mesma forma, a agricultura e muitas outras 'coisas'", acrescentou.

A decisão de Trump de impor uma taxa de 25% sobre as importações de automóveis e uma tarifa recíproca de 24% sobre outros produtos japoneses deve ser um grande golpe para a economia japonesa, que exporta muito. Analistas preveem que as tarifas mais altas poderão reduzir o crescimento econômico em até 0,8%.

(Reportagem de Makiko Yamazaki)