Observa muito a vida alheia? Como evitar a comparação com os outros

A comparação é inata ao ser humano. Ao observar os outros, aprendemos com diferentes modelos de comportamento. O sinal vermelho, no entanto, acende quando alguém passa do ponto no hábito de se comparar com os outros —em geral, um processo que segue mecanismos inconscientes.

Estar em permanente estado de comparação com o outro é um comportamento tóxico que leva a crenças limitantes e criação de padrões inatingíveis, de acordo com a psicanalista Gisele Gomes.

"Quando alguém se compara com o outro e se identifica como superior ou inferior, em relação às suas características físicas, financeiras ou intelectuais, está impedindo que suas verdadeiras potencialidades se sobressaiam e permitam a realização de seus próprios desejos", diz ela, complementando que se comparar intensamente é como manter uma imagem distorcida o tempo todo no espelho da vida.

Comparar-se tem dois lados

Imagem: tongpatong/Getty Images/iStockphoto

As crianças, ao observarem os pais, buscam aprender o certo e o errado, por exemplo. Vivemos em sociedade e é comum que nas relações em diferentes campos, como o financeiro e o social, busquemos referências para fazer as nossas escolhas. "Comparamo-nos uns aos outros a fim de evoluirmos e termos referências do que é bom ou ruim", diz o psicólogo Ricardo Sato.

No caso de uma comparação do salário com outros colegas de profissão, por exemplo, para saber se a remuneração obtida está ou não de acordo com profissionais com o mesmo ramo, pode ser bom. "É uma comparação consciente que pode ser útil para refletir sobre a necessidade de uma recolocação ou para traçar estratégias para melhorar o ganho salarial. Comparar, nesse caso, é uma atitude a favor de um desenvolvimento, de uma mudança positiva", explica o psicólogo Marcelo Lábaki Agostinho.

O problema é quando a comparação traz sofrimento. Nesses casos, apesar de quem se compara poder se sentir superior ou inferior ao outro, geralmente a segunda opção é a que predomina. "O mais comum em quem adota esse padrão é se colocar em desvantagem em relação ao outro", diz Marina Vasconcellos, psicóloga e terapeuta familiar e de casal. "É um indício típico de baixa autoestima. A pessoa não acredita em si mesma, é insegura."

Como evitar cair em uma armadilha

No ponto de vista de Agostinho, é importante questionar se o ideal projetado nos outros não é o do próprio inseguro, ou seja, algo que ele quer alcançar, mas que não admite que é dele, sendo mais fácil olhar o ideal no outro em vez de si mesmo. "Passar a viver sempre a vida do outro, ou seja, sempre se comparando, é empobrecedor, pois a pessoa não consegue olhar para dentro de si mesma", diz.

Um processo psicoterápico pode surtir bons resultados para os casos mais extremos, principalmente envolvendo a baixa autoestima e a falta de confiança em si. Contudo, se você se identificou com o problema, pode, desde já, colocar em prática algumas dicas para combater a mania nociva de se comparar aos outros. Siga as seguintes sugestões:

Evite passar muito tempo nas redes sociais, pois elas geralmente mostram apenas momentos perfeitos;

Substitua esse tempo por atividades que tragam prazer, como ler, caminhar ou estudar;

Buscar suas próprias referências e compreender suas necessidades pode ajudar no autoconhecimento, que é essencial para entender e aprimorar suas potencialidades;

Se você se sentir inferior, considere como os outros alcançaram suas conquistas e se esforce para alcançar as suas próprias metas;

Lembre-se de que não existem padrões, cada pessoa é única, e as diferenças enriquecem as relações;

Reconheça seus limites e trace objetivos reais para sua vida, com um plano de ação focado no que é genuíno para você.

*Com informações de reportagem publicada em 01/02/2021