Obras de extensão da Linha 4-Amarela do Metrô de SP começam nesta segunda, 7; veja onde

Foram iniciadas nesta segunda-feira, 7, as obras de extensão da Linha 4-Amarela de metrô até Taboão da Serra, na zona oeste da região metropolitana de São Paulo. O governo do Estado fez um contrato aditivo com a ViaQuatro, concessionária da linha, para duas novas estações após a Vila Sônia: Chácara Jockey e Taboão da Serra. A linha será a primeira de metrô a transbordar os limites da cidade de São Paulo.

A previsão inicial para início das obras era dezembro de 2024, mas a data foi adiada para este 7 de abril. A entrega deve ocorrer em 2028. O investimento é de R$ 3,4 bilhões para um trecho de 3,3 quilômetros. A estimativa do governo do Estado é de que 110 mil pessoas sejam beneficiadas diariamente pela extensão.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou do início das obras de demolição e chegou a pilotar um dos tratores.

Veja onde ficarão as novas estações:

- A estação Chácara Jockey ficará no cruzamento da Avenida Professor Francisco Morato com a Avenida Monsenhor Manfredo Leite, na Vila Sônia;

- A estação Taboão da Serra será construída no antigo terreno da concessionária Sorana Sul, da Volkswagen, na Rodovia Régis Bittencourt, onde também será instalado o novo centro administrativo da prefeitura de Taboão.

Atualmente, a Linha 4-Amarela já conta com 12 quilômetros, com 11 estações entre a Luz, no centro da capital, e a Vila Sônia, na zona oeste. A expectativa é que a ampliação alivie o trânsito nas rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt, na Grande São Paulo.

A expansão da linha era uma promessa de campanha do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele esteve na manhã desta segunda em Taboão da Serra para o lançamento das obras.