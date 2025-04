Não deixa ninguém falar? O que significa sempre interromper os outros

No convívio social, é comum encontrarmos pessoas que falam em excesso e frequentemente interrompem os outros durante conversas. Esse comportamento, embora muitas vezes visto como falta de educação, pode ter origens mais complexas, relacionadas a traços de personalidade, necessidades emocionais ou até contextos culturais e familiares.

O que explica comportamento

Em muitos casos, está ligado à ansiedade ou à necessidade de validação — essas pessoas sentem uma urgência em expressar suas ideias com medo de serem esquecidas ou ignoradas;

Pode haver traços de impulsividade, dificuldade de escuta ativa ou mesmo uma criação em ambientes onde esse tipo de comunicação era comum;

Algumas pessoas também têm um entusiasmo tão grande pelo assunto que acabam se atropelando para compartilhar o que pensam, sem perceber o impacto nos outros;

Em certos casos, pode ser um traço narcisista, onde a necessidade de se colocar no centro da conversa impede o respeito ao tempo de fala alheio.

Seja como for, esse tipo de comportamento pode ser trabalhado com empatia, autoconhecimento e prática de escuta consciente. Com dificuldades, busque ajuda de profissionais, como psicólogos e psiquiatras.

É preciso ouvir mais os outros e a si

Ficar em silêncio, em um mundo saturado de estímulos, tornou-se uma escolha rara e necessária. Para o psicólogo Rossandro Klinjey, vivemos cercados por ruídos e distrações que competem pela nossa atenção — o bem mais disputado atualmente. Silenciar, então, segundo ele, exige intenção, pois quando não o fazemos, a vida acaba nos forçando ao recolhimento por meio da dor.

Já o psicólogo Alexandre Coimbra Amaral alerta que perdemos a capacidade de pausar e lidar com o vazio. Preencher o tempo com multitarefas virou regra, e até o descanso se tornou produtivo. No entanto, momentos simples como contemplar o céu ou brincar com um animal de estimação podem nos reconectar.

Para os psicólogos, escutar o próprio silêncio é um exercício de coragem, pois nos confronta com perguntas profundas e incômodas sobre quem somos. Amaral ainda sugere práticas como o detox digital e a redução de estímulos externos, para que possamos cultivar o autoconhecimento e vidas mais autênticas.

Para exercitar mais o silêncio

Tome um banho mais longo e consciente;

Dedique tempo a brincar, acariciar ou apenas observar seu pet;

Contemple o movimento das nuvens, a luz do sol, a vastidão do céu;

Desligue a TV e apenas perceba o ambiente ao seu redor;

Evite o uso automático do celular — por exemplo, durante as refeições, ao acordar ou antes de dormir;

Caminhe em silêncio, sem fones ou distrações, principalmente quando estiver em meio à natureza;

Experimente pequenos períodos de meditação ou respiração consciente;

Reserve ao menos um dia ou algumas horas da semana sem redes sociais, notícias ou vídeos;

Em vez de buscar algo para fazer ou alguém para conversar ao menor sinal de tédio, fique um pouco com ele;

Crie rituais de silêncio ao longo do dia. Pode ser um café tomado em silêncio pela manhã, alguns minutos com a janela aberta antes de dormir, ou mesmo um momento de gratidão em silêncio.

*Com informações de reportagem publicada em 05/08/2023