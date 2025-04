Sonha com monitor gamer? Estes modelos custam a partir de R$ 540

Montar um computador gamer completo custa caro, especialmente considerando os componentes essenciais como um monitor que ofereça uma boa resolução e fluidez durante os jogos. Pensando em quem quer economizar, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de monitores gamer com até 32% de desconto —são produtos a partir de R$ 540.

Na seleção, há monitores com telas retas e curvas, incluindo modelos com tecnologia de proteção ocular. Todos possuem resolução Full HD ou QHD UltraWide. Confira a seguir o que considerar antes de comprar um monitor gamer e exemplos de modelos:

Como escolher o melhor monitor?

Com tantos modelos no mercado, escolher um monitor gamer implica em considerar não apenas o tamanho da tela, como também a resolução, que deve ser compatível com a placa de vídeo. Também é importante priorizar modelos com a taxa de atualização alta (a partir de 144 Hz) para garantir que os movimentos dos jogos tenham mais naturalidade e fluidez.

O tempo de resposta do modelo também faz a diferença, já que, quanto menor for esse tempo, mais suave tendem a ser os movimentos, evitando borrões ao mexer rápido na tela, por exemplo. A tecnologia FreeSync, da AMD, também é um ponto a se considerar, por ser capaz de sincronizar a taxa de atualização do monitor com a placa de vídeo do computador, proporcionando uma boa qualidade na imagem e reduzindo travamentos.

Por isso, na hora de escolher, é importante avaliar o custo-benefício e também o seu objetivo. Se você busca um monitor para jogos casuais, por exemplo, os modelos mais simples —e, consequentemente, mais baratos— podem ser uma boa opção. Já para uso profissional, vale investir em monitores com maior resolução, como os modelos QHD (2560 x 1440 pixels) e UHD (3840 x 2160 pixels), além das versões com menor tempo de resposta.

Monitores gamer em oferta

Tela de 21,5 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels);

Taxa de atualização de 75 Hz;

Tratamento de tela antirreflexivo e com ângulo de visão até 178°;

Com Dynamic Action Sync, que reduz o atraso de entrada, ajudando os jogadores a acompanhar os movimentos em tempo real.

Tela com 24 polegadas e resolução Full HD (1920 x 1080 pixels);

Taxa de atualização de 75 Hz;

Possui o Modo Jogo para ajustes na tela e visualizar os detalhes com nitidez;

O painel de IPS promete preservar a nitidez e a vivacidade das cores.

Possui uma tela de 24 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels);

Taxa de atualização de 180 Hz;

Com painel de IPS, que fornece ângulos de visão de até 178°;

Promete destacar conteúdos dos jogos com fidelidade mesmo em cenas escuras.

Design com bordas finas para maior imersão no jogo;

A tela LED de 27 polegadas tem uma resolução Full HD (1920 x 1080 pixels);

Taxa de atualização de 180 Hz;

Com tecnologia Low Dimming, responsável por reduzir o brilho para nível zero em ambientes escuros;

Equipado com tecnologia Flicker-less, que evita tremulações na tela e a fadiga ocular.

Tela curva de 31,5 polegadas e resolução Full HD (1920 x 1080 pixels);

Taxa de atualização de 165 Hz;

Com tecnologia Adaptive Sync, permite sincronizar os frames da placa de vídeo, evitando o input lag e tearing;

Possui ajuste de inclinação de 5° a 15° para melhorar o uso;

Conta com o recurso de redução de luz azul para proteger a visão de quem passa muitas horas na tela.

Design sem bordas em três lados para aproveitar o espaço ao máximo;

A tela de 27 polegadas tem resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e taxa de atualização de 165 Hz;

Promete um tempo de resposta de um milissegundo;

Com tecnologia Eye Saver Mode, minimiza a luz azul para manter os olhos relaxados;

Tem Flickr Free Play, responsável por remover a oscilação.

Tela curvada de 31,5 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 165 Hz;

Com tecnologia do Painel VA, que permite enxergar detalhes até mesmo em cenas mais escuras;

Possui o Modo Mira, que consiste em uma mira vermelha posicionada no centro da tela;

Design simplista e sem bordas;

Equipado com uma tela de 28 polegadas e resolução UHD (3840 x 2160 pixels);

Taxa de atualização máxima de 60 Hz;

Com painel IPS, que promete preservar a nitidez e a clareza das cores.

Tela curva de 34 polegadas com resolução QHD UltraWide (3440 x 1440 pixels);

Taxa de atualização de 160 Hz;

Promete tempo de resposta de um milissegundo;

Permite ajustes na inclinação e na altura.

Tela curva de 34 polegadas e resolução QHD UltraWide (3440 x 1440 pixels);

Taxa de atualização de 165 Hz;

Promete tempo de resposta de um milissegundo;

De acordo com o fabricante, proporciona cores mais vibrantes e detalhadas com HDR.

