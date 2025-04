Médicos levam 'Oscar da ciência' por descobertas sobre a esclerose múltipla

O neuroimunologista americano Stephen Hauser e o epidemiologista italiano Alberto Ascherio venceram anteontem o Breakthrough Prize, o "Oscar da Ciência" de 2025, por descobertas a respeito da esclerose múltipla, doença neurodegenerativa que ainda não tem cura e afeta quase três milhões de pessoas no mundo todo.

O que aconteceu

Hauser foi reconhecido por identificar células que são as principais causadoras de danos ao sistema nervoso na doença. Segundo ele, são as células B do sistema imunológico. O prêmio ainda destacou o papel "fundamental" do médico, que começou seus trabalhos há 45 anos, em desenvolver tratamentos que "revolucionaram o tratamento moderno da doença".

Cientistas acreditavam que eram os linfócitos T (e não os B) os "culpados" pela hiperatividade do sistema imunológico que alimentava a esclerose. O modelo, baseado em pesquisas com roedores, incomodava Hauser, que é da Universidade da Califórnia em São Francisco, porque ele achava que as lesões vistas em humanos não se pareciam com as dos animais.

Ele então passou a estudar outros primatas, os saguis, e conseguiu provar que os linfócitos B estavam envolvidos na equação. Eles produzem anticorpos que exacerbam inflamações como acontece nos seres humanos. Ao comparar os resultados com o tecido cerebral de pacientes com a esclerose, houve compatibilidade.

O trabalho de Hauser foi inspirado por um encontro que teve com uma paciente ainda durante a sua residência. Antes uma atleta competitiva e advogada da Casa Branca durante o governo de Jimmy Carter, Andrea havia ficado incapacitada pela doença.

A esclerose múltipla apareceu de forma explosiva e destruiu a vida dela. Lembro de vê-la incapaz de falar, paralisada do lado direito, incapaz de engolir e, em pouco tempo, incapaz de respirar sem ajuda. Lembro-me de pensar que era a coisa mais injusta que já tinha visto na medicina. Stephen Hauser, à AFP

A partir da descoberta, Hauser e sua equipe passaram a desenvolver terapias que tinham como alvo justamente as células B. Eles conseguiram iniciar ensaios clínicos com o laboratório Genentech, depois comprado pela Roche, e em 2006 tiveram os primeiros resultados positivos: os tratamentos ofereciam redução de mais de 90% da inflamação cerebral.

Em 2017, foi aprovado o ocrelizumab, medicamento resultado de décadas de trabalho que reduz a progressão ou surtos da doença, diminuindo lesões e perda de volume cerebral. Esta foi a primeira de uma nova classe de terapias para a esclerose múltipla.

No passado, pacientes recém-diagnosticados receberiam a notícia de que precisariam de uma bengala ou cadeira de rodas em 15 anos. Hoje, nossos dados indicam que muitos novos pacientes podem esperar viver vidas sem deficiência. Hauser em comunicado à imprensa

Já Ascherio, da Universidade Harvard, foi premiado por ter identificado que a infecção pelo vírus Epstein-Barr é a principal causa da esclerose múltipla. O Epstein-Barr, um vírus da família do herpes que pode causar mononucleose, estabelece uma infecção latente por toda a vida que aumenta em 32 vezes o risco de desenvolver a doença.

O epidemiologista monitorou pacientes —soldados americanos— por mais de 20 anos para chegar à descoberta. Ele já havia desconfiado da relação entre o vírus e a doença em 2000, quando analisou casos de pacientes que haviam tido mononucleose e percebeu que, dentro destas populações, os casos de esclerose quase triplicavam.

No entanto, provar a teoria seria desafiador já que o Epstein-Barr infecta quase 95% de adultos e a esclerose múltipla é relativamente rara. Além disso, os sintomas nos pacientes estudados por Ascherio até então mostravam que os sintomas da esclerose começaram cerca de 10 anos após a infecção.

Com os dados de 10 milhões de soldados, ele pôde estudar não só a incidência de esclerose múltipla entre pacientes que já haviam sido infectados pelo Epstein-Barr como por outros vírus, inclusive o HIV (causador da Aids). Assim, ele encontrou a prova definitiva de que era este vírus que possuía uma ligação com a doença.

A descoberta revolucionou as pesquisas Agora, cientistas trabalham no desenvolvimento de uma vacina e de drogas que fazem o papel de anticorpos para combater a esclerose. "É praticamente um consenso agora que o vírus Epstein-Barr seja a principal causa de esclerose múltipla. Estou contente em dizer finalmente, após 25 anos, que [a descoberta] teve um grande impacto", celebrou Ascherio em comunicado emitido pela universidade.

Os dois receberam US$ 3 milhões (R$ 17,7 milhões) pelos trabalhos, que devem servir aos avanços das pesquisas para a doença. O Breakthrough Prize foi criado em 2012 pelos fundadores do Facebook (hoje Meta), Mark Zuckerberg, e do Google (Alphabet), Sergey Brin, entre outros empreendedores.

O que é a esclerose múltipla?

A esclerose múltipla é uma doença autoimune crônica, ou seja, em que o próprio sistema imunológico ataca o organismo. Ela causa inflamações que lesionam e vão comprometendo a bainha de mielina —uma capa protetora que reveste os prolongamentos dos neurônios responsáveis por conduzir os impulsos elétricos do sistema nervoso central para o resto do corpo e vice-versa.

Aos poucos, as funções que o sistema nervoso deveria comandar apresentam "falhas". Surgem alterações de visão, de sensibilidade e equilíbrio do corpo, o controle de esfíncteres (na boca, bexiga, estômago, ânus e outros) e a força muscular dos membros vão se perdendo e há redução de mobilidade ou locomoção.

A modelo Carol Ribeiro, 45, revelou na semana passada que foi diagnosticada com a doença. Além dela, as atrizes Claudia Rodrigues, 54, e Guta Stresser, 52, também têm esclerose múltipla.