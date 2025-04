Matematicamente rebaixado, Southampton demite técnico Ivan Juric

O Sothampton anunciou a demissão do técnico Ivan Juric nesta segunda-feira (7), um dia depois da confirmação do rebaixamento da equipe para a segunda divisão do Campeonato Inglês, com sete rodadas de antecedência.

Até o fim da temporada, Simon Rusk, assistente de Juric, ocupará o cargo interinamente, com Adam Lallana, ex-jogador de Liverpool e Brighton, como auxiliar.

Com apenas 10 pontos, o Southampton é o lanterna do campeonato e já não tem chances de alcançar o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Wolverhampton (17º, 32 pts).

É a primeira vez que uma equipe é rebaixada com ainda sete rodadas a disputar.

O time agora tem como único objetivo fazer mais do que 11 pontos e superar a pior campanha da história da Premier League, do Derby County, na temporada 2007/2008.

Juric tinha chegado ao Southampton em dezembro, para suceder Russell Martin, demitido devido aos maus resultados.

