Ex-embaixador: Espero que discursos de Lula sejam feitos pelo Itamaraty

Em meio à tensão com os Estados Unidos, o ex-embaixador Rubens Barbosa disse esperar que os discursos do presidente Lula (PT) sejam realizados pelo Itamaraty no encontro da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) para não se correr riscos. A declaração foi feita hoje durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Eu espero que os discursos sejam feitos pelo Itamaraty, porque, se não forem feitos pelo Itamaraty, corremos o risco de ouvir coisas... Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil na Inglaterra

Lula viaja amanhã à Tegucigalpa, capital de Honduras, para o encontro da cúpula formada por 33 países da região. A expectativa do Itamaraty é que o bloco realize um debate amplo sobre todos os temas da atualidade. No final, deve ser publicada uma declaração conjunta.

O encontro da Celac ocorre no contexto de forte tensão na região em meio ao endurecimento das políticas econômicas e a elevação de tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A maior parte dos países da América Latina —entre eles, Brasil, Argentina, Peru e Chile— terá a tarifa mínima de 10% a importações de seus produtos, mas outros, como Guiana (76%) e Nicarágua (36%), não escaparam do baque.

Ao Canal UOL, Barbosa explicou que o Brasil precisa ter o seu discurso moderado para dar continuidade às negociações.

Não é só por precaução, por cautela, é por pragmatismo que a gente tem que reagir, moderadamente. Vamos negociar. Nós fomos os menos afetados. São 10%. Vamos negociar o aço para voltar às cotas [originais].

Eu acho que o Brasil vai manter, tanto lá na Celac quanto no Brics, a insistência na questão do multilateralismo, tem que insistir na questão da negociação entre os países da região, organizar melhor o Mercosul, temos que continuar a negociação com a União Europeia. O Brasil precisa se preparar para os desafios e as oportunidades. Essa maluquice [feita pelo Trump] está acarretando para todos os países. Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil na Inglaterra

Sakamoto: Malafaia chama generais de frouxos para emparedar Moraes

O pastor Silas Malafaia, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), chamou generais de "frouxo" para emparedar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, afirmou hoje o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News.

O pastor é um homem extremamente inteligente, organizou todos esses eventos, é uma pessoa que sabe se localizar e se locomover pelos diferentes governos, ou seja, não é burro.

Mas ele acaba ofendendo a nossa inteligência quando, no final de uma frase violenta, está sim conclamando os generais com quatro estrelas a se manifestarem, mas dizendo 'não é para dar golpe, é só para pressionar'. Gente, me desculpa, mas se você pega generais —que têm tanques e batalhões a sua disposição— para se manifestarem contra decisões do STF, isso aí não é golpe? Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Durante o ato de apoio a Bolsonaro, realizado ontem na avenida Paulista com 45 mil pessoas, Malafaia fez críticas a generais do alto comando do Exército, chamando-os de "cambadas de frouxos", "covardes" e "omissos". Segundo o religioso, os militares não honram a farda que vestem. No fim do seu discurso, Malafaia minimizou as palavras dizendo que "não é para dar golpe, não, é para marcar posição".

Como foi o ato?

O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu aliados e apoiadores em uma manifestação ontem, na avenida Paulista, com um público estimado pelo Monitor do Debate Político, vinculado à USP e ao Cebrap, em 45 mil pessoas.

O político fez um discurso de 25 minutos para reforçar a pressão pelo projeto que anistia os réus do 8 de janeiro, e defendeu também a própria inocência e uma eventual candidatura nas próximas eleições.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: