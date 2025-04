Israel diz que morte de 15 trabalhadores humanitários em Gaza foi causada por "sensação de ameaça"

CAIRO (Reuters) - As Forças Armadas israelenses disseram nesta segunda-feira que uma investigação inicial sobre a morte de 15 trabalhadores de emergência no sul de Gaza no mês passado mostrou que o incidente ocorreu "devido a uma sensação de ameaça".

O governo israelense afirmou ter identificado seis militantes do Hamas que estavam nas proximidades durante o incidente na cidade de Rafah.

Em uma nota, os militares disseram que estavam conduzindo uma investigação mais aprofundada, mas a "investigação preliminar indicou que as tropas abriram fogo devido a uma ameaça percebida após um encontro anterior na área", e que seis dos indivíduos mortos "foram identificados como militantes do Hamas".

Os funcionários da emergência foram mortos a tiros em 23 de março e enterrados em covas rasas. Inicialmente, os militares israelenses disseram que abriram fogo depois que veículos não identificados se aproximaram no escuro, mas mudaram sua versão depois que surgiram vídeos mostrando ambulâncias e caminhões de bombeiros claramente identificados e com as luzes acesas sendo alvejados.

Uma investigação mais profunda será conduzida nos próximos dias e suas conclusões serão apresentadas ao público, disseram os militares israelenses.

A Sociedade do Crescente Vermelho não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre as conclusões israelenses.

Após o incidente, o Crescente Vermelho Palestino solicitou uma investigação internacional independente e disse que "o ataque ao seu comboio de ambulâncias" foi "um crime de guerra de pleno direito, refletindo um padrão perigoso de violação repetida do direito humanitário internacional".

Os trabalhadores de emergência eram da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, da ONU e do Serviço de Emergência Civil Palestino.

(Reportagem de Menna Alaa El-Din, Hatem Maher e Ali Sawafta)