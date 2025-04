Imperador do Japão visita ilha de Iwo Jima para marcar o 80º aniversário da Segunda Guerra Mundial

O imperador japonês Naruhito e a imperatriz Masako fizeram uma rara visita à pequena ilha de Iwo Jima, no oceano Pacífico, nesta segunda-feira (7) para marcar o 80º aniversário da sangrenta Batalha de Iwo Jima, durante a Segunda Guerra Mundial.

A pequena ilha vulcânica, localizada a aproximadamente 1.250 quilômetros de Tóquio, foi palco de cinco semanas de combates entre as forças japonesas e americanas nos estágios finais da guerra.

Após intensos confrontos em túneis, quase todos os 21.000 soldados japoneses morreram, enquanto os americanos relataram cerca de 6.800 mortos e 19.000 feridos.

O casal real fez uma reverência com um ritual nesta segunda-feira, no qual ofereceram flores e derramaram água em um memorial para os mortos na guerra, enquanto a chuva caía na ilha conhecida no Japão como Iwo-To.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, e o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, viajaram juntos para a ilha há pouco mais de uma semana para uma cerimônia que marcou o 80º aniversário da batalha.

O conflito inspirou filmes e livros, mas está mais intimamente associado a uma das fotos mais famosas da Segunda Guerra Mundial, que mostra um grupo de fuzileiros navais dos Estados Unidos hasteando sua bandeira na superfície coberta de escombros do monte Suribachi.

Atualmente, os civis estão proibidos de entrar na ilha. Os esforços para encontrar os restos mortais das vítimas da guerra continuam na ilha isolada, onde um cheiro sulfuroso impregna o ar, de acordo com um jornalista da AFP.

