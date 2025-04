Motta fala em revisar penas, mas diz que anistia não é única pauta do país

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse hoje que vai tratar do tema da anistia dos envolvidos no 8 de Janeiro "com a serenidade que ele merece", mas que o Brasil tem outras prioridades.

O que aconteceu

Deputado afirmou ser necessário "sensibilidade para corrigir exageros". Ontem o presidente da Câmara foi pressionado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante ato na avenida Paulista. "Eu defendo dois pontos para que a gente possa tentar vencer essa agenda: o primeiro é a sensibilidade para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição", disse ele em evento na ACSP (Associação Comercial de São Paulo). "E a responsabilidade de poder dar uma solução dentro desse problema, que é sensível, que é justo, e não aumentamos a crise institucional que nós já estamos vivendo."

Ele disse também "respeitar todas as manifestações". "Fico muito feliz quando a democracia grita", afirmou. Ontem, Silas Malafaia, um dos organizadores da manifestação, cobrou Motta em discurso no carro de som, ao lado de Bolsonaro. "Se Hugo Motta estiver assistindo a isso aqui, espero que ele mude, porque você está envergonhando o honrado povo da Paraíba", disse Malafaia, em referência a uma suposta resistência de Motta a pautar a urgência do projeto de lei.

Motta afirmou que anistia "não é a pauta única do Brasil". "O Brasil é muito maior do que isso. Nós temos inúmeros desafios. Então, nós não vamos jamais ficar restritos a um só tema", disse. "Vamos levar sempre essa decisão para o colegiado. Vamos conversar com o Senado Federal, que faz parte dessa solução também, e poder conversar com o próprio Poder Judiciário, com o Poder Executivo, para que uma solução de pacificação possa ser dada."

Nós não podemos nos dar, diante de um Brasil que tem tantos desafios pela frente, esse cenário internacional, os nossos problemas internos, nos dar o luxo de achar que, aumentando uma crise institucional, nós vamos resolver esse problema.

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados

O deputado não falou com a imprensa. Na saída, ao ser questionado sobre o projeto de anistia, Motta disse que "já tinha dito tudo que tinha para falar" durante o evento.

Projeto da anistia aos envolvidos no 8/1 será apreciado em comissão especial, como encaminhado pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL). Na prática, isso atrasa a tramitação da proposta, já que a comissão especial precisa durar pelo menos 40 sessões do plenário.

A alternativa seria a aprovação de um requerimento de urgência para a matéria, o que significa que ela poderia ser incluída na ordem do dia e votada a qualquer momento. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) anunciou ontem ter 162 das 257 assinaturas necessárias para acelerar a tramitação.

Líderes do centrão têm ignorado pressão do PL. Na avaliação de parlamentares ouvidos pelo UOL, o movimento está "criando uma instabilidade proposital" na Câmara. Sob reserva, vários desses líderes afirmaram que não concordam com a proposta, embora digam que a discussão é legítima.

Para parlamentares do PL, o ato de ontem engrossou a pressão, enquanto governistas acreditam que o projeto perdeu força. Segundo estimativa do Monitor do Debate Político, vinculado ao Cebrap, o protesto reuniu 45 mil pessoas —o que equivale a um quarto do ato em apoio a Bolsonaro em fevereiro do ano passado. Bolsonaristas convocaram a manifestação para pressionar pela pauta da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro, e o presidente da Câmara foi um dos alvos preferenciais dos que discursaram.