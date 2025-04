Como café com vizinhos revelou doença nova no Brasil: 'História não acabou'

"As pessoas adoram essa história porque ela começou com um café com meus vizinhos." É assim que a bióloga Silvana Santos começa a contar, a VivaBem, como foi o início da descoberta da síndrome de Spoan, doença rara que causa paralisia progressiva das pernas e braços, além de problemas na visão e fraqueza dos nervos.

O que começou com um bate-papo informal na cozinha da vizinha acabou se transformou em objeto de pesquisa em Serrinha dos Pintos, uma cidade localizada no interior do Rio Grande do Norte. Foi lá que Silvana, ao lado de outros pesquisadores, descobriu a nova doença.

Nunca quis descobrir uma doença genética. Foi a doença que me descobriu. Sempre brinco com isso. Silvana Santos, bióloga

Mas antes de entrar nos detalhes da história, Silvana explica: "Ciência não se faz só. Não tem como descobrir nada sozinha."

O começo

Em 1999, Silvana procurava um local em São Paulo que fosse mais próximo da Mata Atlântica. Se mudou para o bairro do Butantã, em uma região próxima da rodovia Raposo Tavares. "Ia tomar café com meus vizinhos, para conhecê-los e reparei que eram parecidos, e descobri que eram primos entre si", conta a também professora da UEPB (Universidade Estadual da Paraíba).

Uma das familiares, conta Silvana, tinha deficiência nas pernas e andava com cadeira de rodas. "Comecei a perguntar o que ela tinha, se mais alguém da família também tinha alguma deficiência. E eles falavam que, em Serrinha dos Pintos, havia vários com o mesmo problema", lembra.

Silvana Santos em foto tirada em 2010 Imagem: Divulgação/Blog Genética no Sertão

Aliás, o tema fazia parte da área de estudo de Silvana no mestrado e no doutorado: como as pessoas explicam as doenças genéticas dentro da família. Por isso, o interesse e curiosidade com os vizinhos. Inicialmente, por "brincadeira".

"Fiz toda a árvore genealógica deles, usei várias folhas. Aos finais de semana, sentava com um dos mais velhos da família, que ainda era vivo, e ele ia me contando que tinha sempre uma pessoa deficiente em cada geração", diz. "Ele dizia que a pessoa deixava de andar. Mas, depois, descobrimos que eram deformidades muito graves".

A caravana para Serrinha dos Pintos

Silvana foi a primeira vez para Serrinha dos Pintos em 1999. Gravou as conversas com nove pessoas, com a mesma síndrome, e foi mapeando mais membros da família que viviam perto. No entanto, precisava descrever a doença de alguma forma, dar um diagnóstico. "A família achava que era uma paralisia infantil, que não 'tinha mais jeito'", conta.

Neste período, entram mais duas pessoas em cena: o neurologista, geneticista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Fernando Kok, e Lúcia Inês Macedo-Souza, bióloga e pesquisadora clínica da mesma instituição. De um lado, o médico fazia as avaliações clínicas e, do outro, a bióloga avaliava as amostras de sangue no laboratório.

Fernando Kok (centro) ao lado de Silvana durante pesquisa em campo no RN Imagem: Divulgação/Blog Genética no Sertão

Kok foi o primeiro médico a analisar o "caso índice" —ou melhor, a vizinha de Silvana, a Zilândia.

"Avaliei essa paciente e disse: 'Ela tem alguma coisa diferente, mas não conheço nenhum relato com nada parecido. Vale a pena irmos atrás disso para entender o que está acontecendo'", relembra o médico, que hoje também é sócio-fundador do laboratório de análise genômica Mendelics.

O professor, ao lado de Silvana, montou uma equipe de residentes para uma "caravana" até a região. Com apoio financeiro de Mayana Zatz, coordenadora do Centro de Estudos do Genoma Humano da USP, que é financiado pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), o grupo chegou até Serrinha dos Pintos, em 2003.

Serrinha dos Pintos fica no interior do Rio Grande do Norte Imagem: Marcos Elias de Oliveira Júnior/Wikimedia Commons

"Em dois, três dias, vimos uns 20 pacientes e a gente reconheceu que aquilo era realmente diferente", diz Kok, "Sabíamos que era uma região com isolamento geográfico e que tinha uma tradição de casamentos consanguíneos [entre familiares, como primos]."

A doença tem uma relação direta com os casamentos entre os familiares, algo comum no Brasil, sobretudo na região do Nordeste.

A saga até descobrir o gene

Mas não bastava dizer que existia uma doença nova, clinicamente falando, explica a bióloga Lúcia Inês. "A gente precisava provar que, molecularmente falando, era uma coisa nova", diz. Então, a investigação acabou se transformando no doutorado dela.

Bióloga Lúcia Inês durante análise na USP Imagem: Arquivo pessoal

A bióloga foi a responsável por ficar no laboratório, analisando as amostras de sangue que eram coletadas nas viagens de campo.

A ideia era encontrar a região do gene que estava causando os sintomas da doença. Isso foi concluído e publicado ainda em 2005, no periódico Annals of Neurology.

A falha estava localizada em uma região do genoma na qual não existia ainda nada publicado. Isso acabou dando visibilidade para a doença. Mas achar essa posição genômica foi até que 'fácil', o problema era achar um gene específico. Isso foi uma saga . Lúcia Inês Macedo-Souza, bióloga

Para entender melhor, Souza compara com um vazamento de gás. A pesquisadora sabia qual era o bairro em que estava o problema, mas sem saber qual a casa. Essa parte do trabalho levou 10 anos.

"Tivemos de enviar as amostras para fora do Brasil, com exames que, na época, não existiam aqui, como o sequenciamento de nova geração, que analisa tudo", conta.

Só depois disso e de uma análise minuciosa da equipe é que eles enfim conseguiram descobrir o gene: o KLC2. Os pacientes diagnosticados com Spoan herdam duas cópias do gene, uma do pai e outra da mãe, com a alteração que causa a doença.

Lúcia Inês e Silvana durante pesquisa Imagem: Arquivo pessoal

"Esse gene codifica uma proteína motora muito importante. É uma proteína que vai 'andando' por dentro do neurônio. Na ausência dela, a gente imagina que ocorra morte de neurônio motor", explica.

Os pesquisadores contam que, neste caso, a alteração tem uma relação direta com casamentos consanguíneos. Isso porque pessoas da mesma família possuem genótipos (grupos de genes) parecidos, explica Souza, também doutora em genética humana.

"Se por acaso, esses cromossomos tiverem mutações que, em dose dupla, podem causar doença, então você tem mais risco de essas síndromes aparecerem", diz.

Características da síndrome de Spoan

Kok explica que os sintomas vão surgindo aos poucos, de forma progressiva. A primeira coisa é que a criança apresenta um tremor nos olhos. "O paciente não consegue fixar o olhar, que é chamado de atrofia do nervo óptico", diz o médico.

Progressivamente, por volta dos sete e 15 anos, a pessoa vai perdendo o movimento das pernas (principalmente) e dos braços. Por fim, há um terceiro sintoma que é a fraqueza dos nervos.

Fernando Kok e Silvana Santos em ambulatório itinerante, em 2012 Imagem: Divulgação/Blog Genética no Sertão

Isso deu o nome à síndrome de Spoan. O 'SP' é do termo inglês 'Spastic Paraplegia', que significa 'Paraplegia espástica' e o 'oan' de 'Optic Atrophy and Neuropathy', que é 'Atrofia óptica e neuropatia'. Pegamos as primeiras letras e criamos uma nova palavra para identificar a doença. Fernando Kok, geneticista

A causa é incerta, mas há algumas teorias da origem. Os pacientes da região são descendentes distantes de portugueses ou de holandeses. Isso traz a hipótese de que a mutação pode ter sido introduzida na região pelos europeus que chegaram ao Brasil, no século 17.

Assim como diversas doenças raras e genéticas, não há cura, nem tratamento para Spoan. O que os profissionais fazem é oferecer suporte para os sintomas do paciente.

"Temos de oferecer condições para essas pessoas. Agora, pelo menos, todos têm cadeiras de rodas, algumas são motorizadas. Além disso, a cidade toda sabe que isso existe. Mas se isso vai ter alguma influência significativa na redução de nascimentos, não temos como saber", diz Kok.

'História não acabou'

Pesquisadores criaram ambulatório itinerante para visitar outras cidades Imagem: Divulgação/Blog Genética no Sertão

Com a falta de financiamento, os pesquisadores não conseguiram continuar os trabalhos na região e nas cidades ao redor, onde outros casos foram identificados. Silvana explica, no entanto, que, graças ao projeto, qualquer casal consegue receber um aconselhamento genético.

"Eles podem ter noção dos riscos da Spoan, por exemplo", diz. "Mas não temos testes genéticos como uma oferta à população, pois não temos políticas públicas nem alguém que financie", diz.

Ainda temos muitas perguntas sobre a síndrome de Spoan. A pesquisa não deveria ter sido encerrada, mas precisaríamos de financiamento. Silvana Santos, bióloga

"A história não acabou. Como temos muitas famílias com casamentos consanguíneos, identificamos, pelo menos, três doenças na região", conta Kok. Algumas seguem em investigação, mas outras acabaram ficando "pelo caminho".