Headphone sem fio faz sucesso e está por R$ 108: 'Bateria rende bastante'

Você é aquele tipo de pessoa que não dispensa uma boa trilha sonora durante os treinos ou no escritório? O Guia de Compras UOL encontrou o fone de ouvido TAH1108BK/55, da Philips, que promete uma bateria com autonomia de até 15 horas— perfeito para quem quer curtir música sem se preocupar com a tomada. Esse modelo está por R$ 108 na Amazon e registrou mais de 5 mil compras no mês passado.

Segundo o fabricante, o headphone sem fio possui um microfone embutido que permite conversar com clareza e sem interferências durante as chamadas. Confira mais informações sobre esse produto e as impressões de quem o comprou:

O que a Philips diz sobre esse headphone?

Vem com microfone e promete um som nítido, com as frequências agudas, média e grave bem definidas;

Com conchas acústicas acolchoadas para o conforto das orelhas;

Sem fio, conecta-se via Bluetooth com qualquer dispositivo, como celular e notebook;

Tem controle de volume;

Botões para controlar a reprodução de música e as chamadas;

Bateria com autonomia de 15 horas;

Não é resistente à água.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 10 mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,7 (do total de cinco). Os principais pontos positivos destacados pelos consumidores são o isolamento acústico, qualidade do som e bateria de longa duração. Confira algumas opiniões dos consumidores:

Optei pelo modelo de headphone para usar na academia. Depois de muito pesquisar, escolhi esse da Phillips por causa do preço e das boas avaliações e, após uma semana de uso, só tenho elogios. O fone é leve, não aperta as orelhas (mesmo usando óculos) e tem bom isolamento acústico e boa qualidade sonora. O microfone também é muito bom, funcionando tanto em ligações no celular quanto em calls pelo computador. [...] Bateria tem excelente duração (no meu uso, dura uns três dias) e carrega rapidamente (por volta de duas horas). Cerise Eleusis

Compensa demais pelo valor. Uso a semana toda na academia e carrego apenas no sábado. Qualidade boa de som, sem muito delay entre voz e vídeo, e bom alcance do bluetooth. Recomendo muito, considerando o valor que está. Raniel Muller

Ele é ótimo, abafa bem o som de fora e capta um bom áudio. Uso para o trabalho e escuto uma musiquinha de vez em quando. Ele me serve perfeitamente. E o alcance dele é muito bom. Ele não deixa minha orelha doendo como outros que já tive. Ando tranquilamente pela casa com ele e nem falha a transmissão. Nada a reclamar de fato. Bateria dura muito mesmo. Carreguei ele uma vez, em quase duas semanas de uso. Recomendo. Juliana Gomes da Silva

A bateria dura bastante. Uso todos os dias para treinar (uma hora) e para estudar (1h30) e a carga dura cerca de duas semanas, mais ou menos. O fone é pequeno, não tem isolamento de som externo total, abafa pouca coisa, mas é bem confortável e tem como regular para ajustar na cabeça. Dá para passar as músicas, aumentar o volume, pausar e dar play direto no fone. O som, na minha opinião, é bom. Janaina Nayara

Pontos de atenção

Alguns consumidores, no entanto, tiveram problemas com a conexão bluetooth do aparelho depois de algum tempo de uso, além do volume baixo e posição dos botões. Veja algumas opiniões:

A conectividade com meu aparelho celular e com outros que testei parou de funcionar em menos de um mês e, até o momento, não consigo conectar e utilizar. Não foi mau uso, pois ele sempre foi bem manuseado. Comprei achando que Philips ia ser bom, mas me decepcionou. Juliana

Com uma semana de uso, a conexão bluetooth estava falhando em caminhadas matinais e, logo após, a almofada do fone saiu. Daniel

É muito baixo. Na maior parte das vezes o volume atende, mas se vc precisar ouvir um podcast no ônibus ou outro local mais barulhento vai ser complicado. Junior Pereira

*Com informações de texto publicado em 09/10/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.