Fitch: tarifas dos EUA reduzirão receita e crescimento de muitos setores corporativos europeus

As tarifas anunciadas pelos EUA sobre as importações de países europeus, incluindo 20% para a União Europeia (UE) e 10% para o Reino Unido, enfraquecerão o crescimento da receita e da lucratividade de muitos setores corporativos no continente, afirma a Fitch Ratings em análise publicada nesta segunda-feira, 7.

"A exposição ao comércio e o aumento da concorrência definirão, em grande parte, as consequências diretas para o setor, enquanto a deterioração das perspectivas de crescimento econômico terá implicações mais amplas", acrescenta a agência.

É provável que os setores químico, automotivo e de tecnologia (hardware) sejam os mais afetados na Europa, explica a Fitch, com os fabricantes de automóveis europeus enfrentam um risco maior na cadeia de suprimentos devido à dependência de materiais do México e Canadá (embora veículos em conformidade com o USMCA não esteja sujeito às tarifas), bem como da Europa para suas vendas nos EUA. O crescimento econômico mais lento também afetará a demanda automotiva global.

Segundo o relatório, embora a maioria das empresas industriais diversificadas da UE tenha grande presença de manufatura nos EUA, as exportações ainda são consideráveis e serão afetadas pelas tarifas.

O desempenho do setor corporativo europeu também poderá ser afetado pelo aumento da concorrência de empresas chinesas em mercados fora dos EUA, afirma a Fitch.