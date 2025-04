FGV decide descontinuar divulgação do Indicador Antecedente de Emprego

(Reuters) - A FGV Ibre informou nesta segunda-feira que o Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) será descontinuado de sua base de indicadores.

Em comunicado, a FGV Ibre informou que abril foi o último mês de divulgação no calendário, mas não explicou os motivos pelos quais descontinuou o indicador.

Em 3 de abril a FGV Ibre informou que o indicador subiu 0,4 ponto em março, a 76,3 pontos, apresentando sinais de acomodação após quatro meses consecutivos com queda.

"A Sondagem do Mercado de Trabalho, por sua vez, entrará no calendário mensal a partir do segundo semestre deste ano", disse a nota da FGV Ibre.

(Por Rodrigo Viga Gaier; Texto de Camila Moreira)