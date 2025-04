Democratas criam 'gabinete de guerra' para enfrentar 'mentiras' de Trump

O Partido Democrata dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (7) que vai criar um "gabinete de guerra" para reagir "em tempo real" às mentiras que atribui ao presidente Donald Trump.

Os democratas perderam a Casa Branca para o republicano e as duas câmaras do Congresso em novembro. "Enquanto Donald Trump segue aplicando suas políticas que sobem os preços e destroem empregos e vidas, também segue mentindo", afirmou o novo presidente do partido, Ken Martin.

Os democratas vão redobrar os "esforços para oferecer aos americanos fatos reais e informações precisas sobre o impacto dessa política", ressaltou Martin. O partido vai criar "um gabinete de guerra", encarregado de divulgar diariamente "uma mensagem-chave" que pessoas influentes e seus porta-vozes tradicionais vão compartilhar nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal Washington Post, Martin reconheceu que o partido de Trump foi mais rápido em entender que a maioria dos americanos se informam pelo celular. "Durante três anos e meio, dedicaram-se a atacar Joe Biden e os democratas sem encontrar realmente resistência. Colocaram um rótulo em nós antes de termos tido tempo de nos definir."

Os democratas também vão aumentar sua vigilância da imprensa, "para garantir que qualquer grande mentira dita em discursos, entrevistas ou publicações em redes sociais por Trump ou seus aliados seja combatida em tempo real", segundo o comunicado divulgado.

O partido também se propôs a garantir sua presença nos meios próximos do governo Trump, como o canal de TV Fox News. "Temos que ir aonde os debates importantes acontecem, e não apenas aonde nos sentimos confortáveis", acrescenta o texto.

O anúncio é feito dois dias após dezenas de milhares de pessoas se manifestarem contra o governo Trump nas principais cidades americanas.

