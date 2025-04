Com Trump, é um abalo sísmico por dia na economia global

O tarifaço de Trump provocou mais um dia de instabilidade no mercado financeiro (analisado aqui por José Paulo Kupfer), testando até a paciência de seus apoiadores em Wall Street, como conta Raquel Landim. Enquanto todos os jogadores tentam adivinhar o que vai ser do tabuleiro econômico e geopolítico para posicionar suas peças, novos tremores são uma certeza.

Colunistas do UOL e da Folha tentam entender, diariamente, as razões e as consequências das ações agressivas dos EUA, bem como qual dever ser a estratégia brasileira para lidar com elas. Esses esforços são listados aqui embaixo. Boa leitura.

